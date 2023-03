(mi-lorenteggio.com) Pavia, 8 marzo 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, a Sannazzaro De’ Burgundi, in via Guglielmo Marconi, nel parcheggio degli autobus, per cause in fase di accertamento, un autobus granturismo, adibito al trasporto pubblico, è andato totalmente distrutto dalle fiamme. Rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito.

Redazione