TRIENNALE MILANO Partecipa all’Italian Design Day

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2023 – Giovedì 9 marzo 2023 Triennale Milano partecipa alla settima edizione dell’Italian Design Day, promosso e organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, grazie al contributo della Direzione Generale Creatività Contemporanea.

L’Italian Design Day promuove un ampio programma di eventi in tutto il mondo, realizzati dalla rete delle Ambasciate, dei Consolati, degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici ICE all’estero: ogni anno, per questa occasione, oltre cento testimonial si fanno narratori del design e della creatività del Paese. L’Italian Design Day è realizzato in collaborazione con Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, ADI Associazione per il Disegno Industriale, Triennale Milano, Salone del Mobile.Milano, FederlegnoArredo, ITA Italian Trade Agency.

In occasione dell’Italian Design Day, Triennale Milano ha proposto tre ambassador nell’ottica di raccontare i progetti futuri dell’istituzione sul tema di questa edizione, intitolata La qualità che illumina. L’energia del design per le persone e per l’ambiente: Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale, Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano, ed Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea e curatrice della 23ª Esposizione Internazionale.

Marco Sammicheli sarà a Santiago del Cile, presso l’Istituto Italiano di Cultura, per approfondire i temi di questa edizione dell’IDD e per presentare il nuovo Museo del Design Italiano di Triennale, che aprirà al pubblico il 15 aprile. Nina Bassoli sarà a Curitiba, in Brasile, e poi all’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, città che dal 9 marzo ospiterà presso il Solar Grandjean de Montigny, la seconda tappa della mostra Triennale Milano. Una storia attraverso i manifesti (Triennale Milano. Uma História em Cartazes), curata da Marco Sammicheli e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro.

Ersilia Vaudo, main curator della 23ª Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries (15 luglio 2022 – 8 gennaio 2023), sarà ospite al Consolato Generale d’Italia a Parigi per raccontare i temi e i progetti della 23ª Esposizione Internazionale e il legame tra scienza, arte e design.