104° Milano-Torino in partenza da Rho: la città si prepara al grande evento – TUTTE LE INFO

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 9 marzo 2023 – La Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo, disputata per la prima volta nel 1876, il 15 marzo vedrà come città di partenza Rho. La gara giunta alla sua 104/a edizione terminerà dopo 192 km in Piemonte, a Orbassano in provincia di Torino.

In città fervono i preparativi per questa grande occasione di festa. Tutti sono invitati a partecipare in piazza Visconti, a partire dalle 9 del 15 marzo, per la presentazione dei 17 team e per il passaggio della carovana tra le vie del centro prima che i corridori imbocchino le strade che li condurranno verso il Piemonte.

Il trofeo dell’edizione 2023 rimarrà esposto oggi 9 marzo e domani 10 marzo nella sede del Crédit Agricole di via Mascagni 1. Il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti, hanno visitato la banca questa mattina per ringraziare l’istituto, che è sponsor ufficiale della gara. “Siamo orgogliosi di essere title sponsor delle Grandi Classiche di ciclismo, targate RCS Sport, che rimarcano lo stretto legame della Banca con questo sport cui ci accomunano valori quali l’inclusione, l’innovazione, l’attenzione all’ambiente e la mobilità sostenibile – ha detto Silvano Piacentini, direttore regionale Milano – Lombardia Ovest Crédit Agricole Italia – La partnership, che si sviluppa nel corso di un triennio, ci consente di rimarcare il nostro impegno alla valorizzazione dei territori e delle economie locali attraverso eventi sportivi di importanza internazionale capaci di coinvolgere ed emozionare un grande pubblico”.

Il 14 marzo a partire dalle ore 18.00 il Cà Nostra di via Madonna 93 festeggerà l’evento con uno degli sponsor locali della corsa ciclistica, la Citterio. Per questo aperitivo a tema, il salumificio metterà a disposizione i suoi “Citterini” mentre a chi interverrà verrà proposto il “Mi-To, un cocktail a base di bitter e vermouth che ha oltre cent’anni di storia.

Sempre il 14 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, nell’atrio del municipio di piazza Visconti, saranno esposte alcune biciclette storiche collezionate e messe a disposizione dal rhodense Tazio Airaghi e dal padre Gianantonio. “Per offrire un racconto delle varie epoche, fatiche ed evoluzione tecnologica – spiegano – ci saranno una Peugeot da pista degli anni ’10 del ‘900, una Peugeot per corse su strada con “cambio” giroruota, una Banfi di Rho di metà anni ’40 con il “Cambio Corsa”, una Bianchi del Reparto Corse del 1959, una Legnano del Reparto Corse del 1959 e una Monti di Baggio da pista sempre di fine anni ’50 con trasmissione a passo Humber e cerchi in legno. “Ospite fuoriclasse la strepitosa BSA Brambilla da dietromotori dell’amico Sandro”.

Il 15 marzo sarà il gran giorno: dalla sera precedente gli atleti saranno in città con i loro camper, collocati accanto al cimitero centrale di corso Europa, dove faranno base.

L’organizzazione prevede la chiusura del centro e dei principali parcheggi, già a partire dal giorno 14, oltre a modifiche e blocchi alla viabilità per il passaggio della corsa. Il 14 marzo e 15 marzo non sarà possibile parcheggiare o transitare nei principali parcheggi cittadini o lasciare l’auto su strada nel tracciato della corsa. Il parcheggio di Villa Burba sarà chiuso invece un giorno prima, dalla sera del 13 marzo a quella del 14.

Mercoledì 15 RCS Sport, organizzatrice dell’evento, distribuirà ai ragazzi delle scuole coinvolte, ben 500 bandierine con il logo della corsa. I commercianti faranno la loro parte con vetrine a tema e con palloncini blu e rossi, i colori della Milano-Torino.

Gli anziani del centro Stella Polare e alcuni ospiti della Rsa Fondazione Restelli si daranno appuntamento in via Buon Gesù per quella che è stata ribattezzata la “colazione dei campioni”, quindi potranno assistere al passaggio dei ciclisti da un osservatorio privilegiato, anche arrivando con le loro carrozzine. I ragazzi delle scuole saranno schierati in piazza Visconti, in via Meda, davanti al Teatro Civico di piazza Jannacci e davanti all’IS Olivetti Puecher.

Tra i presenti spiccheranno i colori delle società ciclistiche cittadine: Amspo, Biringhello e Velo Sport.

Media partner e sponsor locale è Settegiorni Netweek, che sarà in edicola il 10 marzo con un inserto speciale dedicato alla Milano-Torino in partenza da Rho.

Sponsor locale è Citterio, la cui sede sarà anche protagonista di una cartolina della Città di Rho, all’apertura della trasmissione della gara. Come prodotto tipico nelle comunicazioni ufficiali della manifestazione verrà nominato l’Originale Salame di Milano, un’eccellenza premiata e riconosciuta in tutto il mondo. Il giorno della partenza, a Rho, Citterio aiutata dalla ciclistica Biringhello distribuirà Un Due Tris Merenda a tutti i bambini presenti, uno snack completo, goloso e facile da trasportare.

“Abbiamo deciso di sponsorizzare localmente questa importante gara ciclistica in quanto Citterio è da sempre a favore dei progetti sportivi, infatti tra i suoi valori c’è sicuramente la volontà di promuovere uno stile di vita sano e attivo – commentano da Citterio -. Si tratta di un evento sportivo molto antico, un aspetto che ci lega in quanto anche la nostra azienda nasce proprio a Rho nel 1878; inoltre quest’anno proprio la partenza dal comune di Rho, dove Citterio ha la sua sede storica, ci spinge maggiormente a farne parte.”

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Consapevole dei disagi che l’arrivo della carovana e del passaggio della corsa inevitabilmente comporteranno, l’Amministrazione invita i cittadini a utilizzare, dove possibile, mezzi alternativi all’auto per gli spostamenti durante la mattina del 15 marzo o a valutare percorsi alternativi.

È previsto il blocco totale del traffico lungo il tracciato cittadino durante il passaggio della carovana (indicativamente tra le ore 10 e le 12). Il passaggio dei corridori avrà ripercussioni sulla viabilità locale durante la mattinata e nel primo pomeriggio, anche sul passaggio degli autobus del Trasporto Pubblico Locale.

Saranno chiuse al traffico, indicativamente tra le ore 11 e le 12 del 15 marzo, durante il passaggio della corsa: via Meda, via Italia, via Garibaldi, via Dante, corso Europa, via Mattei, via Pregnana, via Nino Bixio, Lucernate. via Magenta, nel tratto compreso tra il ponte di Lucernate e via dei Fontanili e il viadotto in scavalco autostrada A4

PARCHEGGI

Il parcheggio di corso Europa (Villa Burba) sarà chiuso già dalle 20 del 13 marzo fino alle 20 del 14 marzo. Il 14 e il 15 marzo saranno chiusi i principali parcheggi cittadini: Piazzale Visconti; via Meda e parcheggio via Meda; corso Europa; Cimitero Mercato Campagna; Cimitero via Redipuglia; via Giorgetti; via Bersaglio; via Martiri della Libertà; via R. Serra (Poste). Gli orari sono indicati nel volantino allegato.

SOSTA VIETATA LUNGO IL PERCORSO

Dalle ore 7 del 15 marzo sarà vietata la sosta nelle vie interessate dal percorso (via Meda, via Italia, via Garibaldi, via Dante, corso Europa, via Mattei, via Pregnana, via Nino Bixio, Ponte di Lucernate).

CHIUSURE NELLE STRADE DEL CENTRO

Dalle ore 14 del 14/3 alle ore 16 del 15/3:

piazza Visconti divieto di transito (anche residenti)

via Porta Ronca e via De Amicis a fondo cieco

Dalle ore 20 del 14/3 alle ore 13 del 15/3:

via Meda e parcheggio Meda/Garibaldi divieto di sosta e transito (anche residenti)

Dalle ore 7 alle 13 del 15/3:

piazza san Vittore divieto di transito (anche residenti)

Dalle ore 9 alle 11.30 del 15/3:

divieto di transito anche per residenti in via Madonna (da piazza san vittore a via serra); via Serra (anche divieto di sosta); via Asilo

a fondo cieco largo Kennedy e via Martiri della Libertà

MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO

Linea di bus Z601 Legnano-Milano tratta Corso Sempione: prevista la soppressione dei transiti in Rho corso Europa di 3 corse in direzione Milano e di 3 corse in direzione Legnano. Non si effettua servizio alle fermate di Rho tra le ore 10.58 e le ore 12.22

Linee AIR PULLMAN:

z113 SARONNO (FNM) -UBOLDO -ORIGGIO -LAINATE -RHO (FS)

· – z120 GARBAGNATE M.SE (FNM E OSPEDALE) -LAINATE -RHO (FS)

-z121 BOLLATE (FNM) -ARESE -RHO (FS)-dir RHO FIERA (FS-M1)

· – z120 GARBAGNATE M.SE (FNM E OSPEDALE) -LAINATE -RHO (FS) -z121 BOLLATE (FNM) -ARESE -RHO (FS)-dir RHO FIERA (FS-M1) z122 GARBAGNATE M.SE (FNM) -ARESE -RHO (FS)

Da lunedì 13 alle ore 16 di mercoledì 15 marzo, le linee di Air Pullman effettueranno il percorso previsto in occasione del mercato comunale.

Mercoledì 15/03/2023 dalle ore 10.45 alle ore 12.45, considerato il blocco della viabilità per passaggio della gara ciclistica lungo viale F. Meda, via Italia, corso Europa, via Mattei, via Pregnana, cavalcaferrovia di Lucernate e via Magenta, Air Pullman devierà le autolinee lungo SS33 del Sempione, con arrivo al capolinea di Rho via RISORGIMENTO – FIERA (FS – M1). Questo per consentire il corretto arrivo ai capolinea e le relative ribattute di partenza, cercando di rispettare al massimo gli orari sui vari comuni serviti, oltre che sul Comune di Rho.

Per urgenze e necessità particolari è possibile contattare la Polizia Locale al numero telefonico 02.93332206.

“Confidiamo di poter vivere tutti insieme una grande occasione di festa che metterà Rho, con le sue bellezze e i suoi cittadini di ogni età, al centro dell’attenzione – commentano il Sindaco Andrea Orlandi e l’Assessore allo Sport Alessandra Borghetti – Attendiamo in piazza e lungo le strade del percorso sia gli appassionati di ciclismo sia quanti vorranno vivere una giornata speciale, all’insegna dello sport e dei suoi valori”.