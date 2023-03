‘ALLA RADICE DELLE PAROLE – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE’: TERZA SERATA A RHO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 marzo 2023 – L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM), con il patrocinio del Comune di Rho, ha il piacere di presentare la terza serata della rassegna “ALLA RADICE DELLE PAROLE – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE”. L’evento è in programma lunedì 27 Marzo 2023 alle ore 19:00 presso il Caffè Matteotti, in Via Matteotti 27 a Rho (MI). Ospite della serata: DAVIDE ROMAGNOLI. Davide Romagnoli (1988) è uno scrittore della provincia di Milano. Di formazione letteraria e critico-giornalistica, lavora come insegnante di letteratura italiana e come giornalista musicale e letterario su web e rivista, oltre a scrivere sceneggiature e opere di saggistica. Ha pubblicato la prima raccolta di poesia in dialetto milanese “El Silensi d’i Föj Druâ” (Marco Saya Edizioni, 2018/2020), prefazione di Franco Loi, vincitrice di numerosi premi letterari tra cui il Premio Gozzano 2020, e la monografia cinematografica “Sineddoche, Charlie Kaufman” (Falso Piano, 2020). E’ fondatore e principale compositore del progetto musicale Goodbye, Kings.

Presenterà la serata la giornalista LUISA COZZI, con l’introduzione di ALBERTO AGUZZI dell’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM). Al termine dell’incontro un piacevole ritrovo “CONVIVIALE A BASE DE PAN, SALAM, BARBERA…E POESIA! Come nella migliore tradizione milanese. SI PREGA DI DARE GENTILE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALLA SERATA ATTRAVERSO LA MAIL DI AGCAM: gruppocam@hotmail.com

Redazione