ANTICORRUZIONE. ENTRO IL 23 MARZO LE OSSERVAZIONI AL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI MILANO

In riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione – Rischi corruttivi e Trasparenza”

Milano, 9 marzo 2023 – Organizzazioni sindacali, ordini professionali, associazioni di categoria, Terzo settore, associazioni dei consumatori e tutti gli utenti che operano con l’Amministrazione comunale possono proporre, entro il prossimo 23 marzo, le loro osservazioni al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione del Comune di Milano 2022-2024, con specifico riferimento alla sottosezione ‘Rischi corruttivi e Trasparenza’, contenuta nel documento approvato dalla Giunta lo scorso luglio.

Con avviso pubblico, consultabile da oggi sul sito del Comune, si apre il confronto con i portatori di interesse per l’analisi del contesto esterno in termini di rischio corruttivo.

Con la procedura aperta si vuole favorire la partecipazione effettiva degli stakeholder nell’individuazione di misure organizzative ritenute appropriate all’efficientamento dei servizi nel rispetto di irrinunciabili principi di trasparenza e correttezza amministrativa, necessari argini ad episodi ‘corruttivi’ e di mala gestio.

Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione del Comune di Milano è consultabile alla pagina, sezione “Collegamenti”.

Proposte ed osservazioni possono essere presentate all’indirizzo email SG.accessocivico@comune.milano.it.

Non saranno prese in considerazione proposte ed osservazioni rese in forma anonima.