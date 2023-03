Auxologico. Serata evento con Federazione Ginnastica d’Italia sulla prevenzione dei Disturbi Alimentari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2023 – In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla e della lotta contro i DAN-DCA, Auxologico e Federazione Ginnastica d’Italia organizzano la serata evento “Volteggiare liberi con il corpo e con la mente”, con lo scopo di riflettere sulla prevenzione dei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione con medici, psicologi, educatori, sportivi, pazienti e familiari.

Oltre alla tavola rotonda di approfondimento su questo tema, ci sarà l’esibizione degli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, che festeggia l’anniversario di fondazione. Questa parte dell’evento sarà accompagnata dalla musica dal vivo del Trio Atmosphere.

L’evento si tiene mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 20.30. Presso il palazzetto dello sport “Palameda” (via Udine, Meda). L’ingresso è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza consentita per la struttura.

La serata evento prevede la partecipazione di Martina Colombari, attrice e conduttrice televisiva, e Igor Cassina, Oro olimpico Atene 2004.

Durante la tavola rotonda intervengono:

• Gherardo Tecchi, Presidente Federazione Ginnastica d’Italia;

• Mario Colombo, Direttore Generale Istituto Auxologico Italiano;

• Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza-Brianza.

La serata è organizzata con il Patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di Meda, ed è realizzata in collaborazione con Federazione Ginnastica d’Italia e Ginnastica Meda.

Tra gli atleti, si esibiranno: Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Ivan Brunello, Achille Montrasio, Tommaso De Vecchis, Davide Oppizzio, Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Manila Esposito, Alexandra Agiurgiuculese, Alice Gatti, Gaia Pozzi.