Conforama Italia aderisce con lo store di Trezzano sul Naviglio al “Progetto Arredi” 2023

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 9 marzo 2023 – Conforama Italia aderisce al “Progetto Arredi” del Comune di Milano e MM Spa, un’opportunità concreta che le realtà aderenti offrono agli abitanti delle case popolari lombarde[1] per sostituire gli elettrodomestici datati ed energivori con apparecchi di nuova generazione.

Nel concreto, Conforama Italia, tramite il suo punto vendita di Trezzano sul Naviglio, offrirà una scontistica speciale a tutte le famiglie inserite all’interno del database del Comune: in fase di acquisto di prodotti per il risparmio energetico riceveranno in omaggio la Confocard, la Fidelity Card di Conforama Italia, che offre il 15% di sconto sugli acquisti, oltre a un ulteriore 5% di sconto.

“Noi di Conforama Italia abbiamo fortemente voluto partecipare a questo importante progetto,” afferma Eric Joselzon, CEO di Conforama Italia. “In un momento così complesso come quello attuale possiamo dare il nostro sostegno concreto a tutte le famiglie che vivono una situazione economica molto difficile. È una bellissima iniziativa che può fare grandi cose”.

Il contributo del Comune di Milano è pari al 50% del costo totale sostenuto dai cittadini aderenti, partendo da un minimo di €500 euro fino ad un massimo di €1.200. La cifra potrà salire fino a €1.800 per gli inquilini “over 65” che abbiano rinunciato all’uso del gas o a beneficio degli appartenenti alle fasce di protezione e di accesso in sede di cambio alloggio disposto d’ufficio[2].

Saranno ammesse al contributo le spese sostenute, presentando la fattura, da tre mesi antecedenti la pubblicazione del bando e fino alla data indicata nel bando stesso, per l’acquisto di dotazioni all’alloggio, arredi ed elettrodomestici e relativi servizi. Il contributo, versato direttamente sul conto corrente del richiedente, sarà concesso secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate fino a esaurimento delle risorse e, comunque, per domande pervenute entro 90 giorni dalla data di pubblicazione.

Redazione

[1] Contributo e convenzione sconto sono riservati agli inquilini delle case popolari MM Spa.

[2] Contributo e convenzione sconto sono riservati agli inquilini delle case popolari MM Spa.