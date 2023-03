LaVilla Music&Arts Festival @ VILLA ERBA (Cernobbio): FIORELLA MANNOIA E DANILO REA PROTAGONISTI IL 20 LUGLIO

(mi-lorenteggio.com) Cernobbio, 9 marzo 2023 – Dopo l’annuncio della seconda edizione di LAKE SOUND PARK, MyNina, in partnership con Villa Erba e con la Città di Cernobbio, annunciano un nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese: LaVilla Music&Arts Festival, tre serate di eventi artistici di alta qualità nella meravigliosa cornice di Villa Erba che, il 20, 21 e 22 luglio 2023, ospiteranno alcuni dei più grandi nomi del panorama italiano.

I primi ospiti annunciati del festival sono FIORELLA MANNOIA e DANILO REA che il 20 luglio saranno i protagonisti della serata per una data della loro tournée “Luce”, illuminando la notte di Villa Erba.

Il live sarà uno spettacolo straordinario, un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. Il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderà sul palco, creando un’atmosfera intima e potente in cui si incontreranno il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia con la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Danilo Rea.

I biglietti per la data di giovedì 20 luglio sono in vendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

