Perché cresce l’interesse degli investitori sulle criptovalute

Milano, 9 marzo 2023 – Criptovalute e la blockchain sono tecnologie potenti e in continua espansione. Sono sistemi decentralizzati, cioè dove gli scambi tra due persone avvengono senza enti istituzionali, come le banche, che garantiscono le transazioni. Dalla loro nascita ad oggi l’interesse nel settore è esponenzialmente aumentato: se prima era una nicchia per soli esperti ora, invece, è una conoscenza alla portata di tutti. Non solo per i singoli, ma sono molte anche le aziende e le istituzioni che stanno dedicando soldi, tempo, ricerche e risorse in criptovalute. Quindi, è accresciuta la loro popolarità, così come le regolamentazioni che le riguardano e la fiducia nei loro confronti, tanto che il mondo della finanza è cambiato.

Le motivazioni che spingono verso l’utilizzo delle monete digitali

Ci sono vari motivi per cui gli investitori scelgono le crypto per raggiungere i loro scopi finanziari.

Tra questi c’è l’allettante idea che potenzialmente possono valere molto di più rispetto alle tradizionali azioni, un rendimento che può arrivare al 30% se non al 100% annuale, senza grossi investimenti iniziali.

Anche se sono caratterizzate da una forte volatilità, le criptovalute rappresentano per molti investitori una speculazione fruttifera, un’opzione alternativa per generare nuovi rendimenti, ottima per diversificare il portafoglio, anche perché sono migliaia, la scelta quindi è vastissima. Inoltre, ci sono alcune crypto che scarseggiano in quantità, questo permette che la loro offerta possa non essere sufficiente a soddisfare la domanda e di conseguenza questo fa aumentare i prezzi.

Inoltre, hanno il superamento dei limiti dello spazio, perché viaggiano in rete, si possono spedire ovunque e in pochi secondi. Poi, per l’invio e la ricezione di monete virtuali, non si hanno commissioni, o si pagano dei costi esigui.

Negli ultimi anni si è allargato notevolmente il loro circolo di adozione. Molte istituzioni, tra cui le banche e i gestori patrimoniali e le grandi aziende, le hanno accettate come forma di investimento o di pagamento, in modo da rafforzare la credibilità, la fiducia e la legittimità del settore. E sono nati nuovi metodi di acquistare, detenere e vendere criptovalute, come comprare Bitcoin con Postepay o con PayPal, ad esempio. Nuovi processori che si adeguano alle recenti tecnologie per rendere più fruibile l’accesso e la circolazione delle valute digitali.

Le crypto hanno avuto particolare successo nei mercati emergenti dove le tradizionali strutture finanziarie, in genere, sono meno sviluppate. Sono un aiuto quando ci sono dei momenti di forte inflazione e le valute locali si svalutano: le monete digitali, infatti, sono diventate uno scudo per proteggere i propri guadagni.

La vecchia aurea negativa sta scomparendo e Bitcoin e le sue sorelle non sono più associate a utilizzi illeciti come in passato, dove le monete digitali venivano adoperate per diverse attività criminali. Anzi, la loro destinazione è ora pratica e concreta, sempre più trasparente e positiva. Infatti, grandi colossi come Coca Cola accettano gli asset digitali come metodo di pagamento. Oppure, un paese come El Salvador ha introdotto Bitcoin come moneta legale nazionale, mentre altri Stati ci stanno pensando.

L’anno della rinascita

Gli esperti parlano del 2023 come la rinascita del mercato delle criptovalute. Le più note e principali sono in rilancio dopo un anno nefasto e possono diventare il traino di slancio anche per le altre, alcune delle quali sono pronte ad esplodere. Inoltre, si stanno volgendo alla sostenibilità, un tema urgente e all’ordine del giorno, in quanto l’impatto ambientale del mining, necessario per produrre monete come Bitcoin, è imponente e costoso. Infatti, per arginare il problema, anche la tecnologia cambia, e molti token stanno sostituendo le blockchain che utilizzano la cosiddetta Proof of Work (PoW) con la Proof of Stake (PoS), una soluzione più “green” ed economica. Anche questa evoluzione sempre più popolare ha portato in molti a investire in criptovalute.

L. M.