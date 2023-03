Richiedente asilo morde poliziotto e rischia di provocare investimento altro agente all’interno del centro di accoglienza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 marzo 2023 – Nella mattinata mercoledì 8 marzo, verso le ore 8.00, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza, nell’ottica di una costante e pronta risposta alle segnalazioni provenienti dai cittadini, interveniva presso il C.A.S., sito in questa via XX Settembre, su richiesta dell’addetto alla consegna dei pasti ai migranti ivi alloggiati, il quale riferiva che un cittadino nigeriano di 36 anni, richiedente asilo, sul territorio nazionale dal 2016, non gli consentiva di abbandonare la struttura, bloccando l’unico cancello di accesso.

Giunti sul posto, gli Agenti identificavano il cittadino nigeriano, permettendo al richiedente di uscire incolume e in sicurezza dall’istituto. Ad intervento ultimato, improvvisamente, il cittadino nigeriano cominciava ad andare in escandescenza, iniziando a spintonare con violenza i due agenti, i quali tentavano con fatica di contenerlo.

Ne scaturiva una colluttazione, durante la quale lo straniero faceva rovinare a terra uno dei poliziotti, rischiando che questi venisse travolto da un camion transitante proprio in quel frangente. Inoltre, non pago, l’uomo mordeva un altro poliziotto al dito medio, rischiando di tranciarlo, non riuscendovi solo grazie alla prontezza dell’operatore e alla resistenza opposta dal guanto in dotazione indossato.

Dopo aver bloccato il cittadino nigeriano, i poliziotti apprendevano dal responsabile della struttura come l’aggressore si trovasse in cura presso il locale C.P.S. in quanto affetto da disturbi psichiatrici e che, da giorni, stesse rifiutando di assumere i farmaci prescritti, causando non pochi problemi di gestione all’interno del Centro di Accoglienza.

Successivamente, sul posto giungeva personale sanitario che trasportava in codice verde il cittadino nigeriano e i poliziotti aggrediti presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, ove, a seguito di accertamenti, gli operatori venivano dimessi, rispettivamente, con prognosi di giorni 5 per ferita lacerocontusa al dito medio della mano e giorni 7 per contusione al ginocchio.

Il cittadino straniero veniva pertanto sottoposto alle cure mediche necessarie e trattenuto in stato di ricovero presso il citato ospedale, nonché indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Redazione