REGIONE, MAZZALI (FDI): GRAZIE PER LA FIDUCIA, SUBITO AL LAVORO COME ASSESSORE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 10 marzo 2023 – “Ringrazio il presidente Fontana per la stima e la fiducia riposte in me, sono pronta a fare del mio meglio per la mia Lombardia”. Così Barbara Mazzali nominata oggi assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

“Per prima cosa mi metterò in ascolto di tutti i protagonisti dei vari settori e insieme cominceremo a costruire percorsi virtuosi. Penso a Bergamo e Brescia capitali della cultura, penso a Milano-Cortina e penso a tutte le realtà grandi e piccole che fanno grande la nostra regione.”