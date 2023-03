TERREMOTO PERUGIA: 90 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA PROVINCIA

(mi-lorenteggio.com) Perugia, 10 marzo 2023 – Continuano le operazioni dei vigili del fuoco per sopralluoghi tecnici e verifiche di stabilità su edifici dopo le scosse di terremoto che ieri hanno interessato il territorio della provincia di Perugia. 90 quelli svolti finora, nei quali sono stati riscontrati per la maggior parte danni di lieve entità alle strutture, microlesioni e sono state rimosse alcune parti pericolanti da edifici.

Al momento nelle zone di Umbertide, Cenerente e Pierantonio operano 8 squadre dei vigili del fuoco con il rinforzo di 31 unità, mentre da stasera alle ore 20 sarà disposto il raddoppio dei turni per il Comando di Perugia.

Stamattina il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco ha disposto l’invio nella provincia umbra di 6 tecnici esperti nella valutazione di edifici con dissesti statici e di piloti di droni utili a verificare in altezza gli edifici segnalati come lesionati.

