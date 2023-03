Agenti immobiliari, cessione quote societarie: semplificata la procedura per abilitarsi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2023 – Cessione di quote societarie: nelle prossime settimane gli agenti immobiliari, già abilitati tramite corso e relativo esame, potranno iscriversi anche alla sezione “servizi vari” che consente di operare nel settore senza dover seguire obbligatoriamente un corso specifico. Basterà infatti superare un esame, che per quanto riguarda la prova orale verterà principalmente sugli aspetti specifici – civilistici, contabili, fiscali, formali come pure operativi – che caratterizzano le operazioni di cessione di quote societarie.

Lo stesso vale per gli agenti merceologici, se la loro richiesta d’iscrizione nella sezione riguarda servizi specialistici su prodotti o merci per l’intermediazione dei quali i candidati interessati hanno già conseguito l’abilitazione. Un esempio è costituito da alcuni servizi relativi alla transizione energetica che hanno i biocarburanti come prodotto di riferimento.

La semplificazione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione – da parte di un buon numero di aspiranti mediatori in servizi vari, provenienti anche da fuori regione – è stato possibile grazie all’azione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che ha interpellato e ha recentemente ricevuto conferma in merito da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le candidature sono aperte ma bisognerà predisporre una tesina. Una volta segnalata alla Camera di commercio, via mail (ruoli@mi.camcom.it), la propria candidatura all’esame per agente d’affari in mediazione – sezione “servizi vari”, agli interessati sarà richiesto di predisporre una tesina inerente lo specifico servizio per il quale intendono abilitarsi e riguardante tematiche o argomenti attinenti che di volta in volta verranno loro indicati.

Questa tesina dovrà essere inviata tramite stessa mail all’ufficio competente, che la sottoporrà al vaglio dell’esperto di volta in volta incaricato di far parte della Commissione d’esame. Ottenuta la validazione, i candidati potranno accedere alla piattaforma dedicata ed iscriversi all’esame in una delle sessioni appositamente organizzate.

Nelle prossime settimane, acquisite le prime candidature all’esame e le tesine attinenti, si darà avvio all’organizzazione delle sessioni d’esame tramite la predisposizione di un calendario di date dedicate.

Maggiori informazioni sugli esami abilitanti e sui requisiti necessari a questo link

Struttura dell’esame. Il giorno dell’esame i candidati dovranno sostenere:

· una prova scritta solo sulle materie di normativa;

· superata la prova scritta, un colloquio con l’esperto merceologico specifico per il servizio per cui si presentano.