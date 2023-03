Arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi e stupefacenti

(mi-lorenteggio.com) Desenzano del Garda, 11 marzo 2023 – Nella serata del 10 marzo 2023, a Desenzano del Garda, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per porto di oggetti atti ad offendere. All’esito di una perquisizione domiciliare condotta dai militari di Desenzano, a casa dell’uomo venivano rinvenuti circa 350 grammi di sostanza stupefacente suddivisa tra hashish, marijuana, cocaina e anfetamina, con tutto il relativo materiale adoperato per il confezionamento e successiva vendita al dettaglio; inoltre venivano trovati anche un machete con una lama di oltre 50 centimetri, numerosi coltelli, un pugnale, tirapugni oltreché due fucili con relativo munizionamento non regolarmente denunciati e detenuti ed una pistola a salve. L’uomo, pertanto, veniva tratto in arresto e ristretto presso la casa circondariale di Brescia – “Nerio Fischione” in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni. La responsabilità penale dell’uomo sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Redazione