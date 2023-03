L’Allianz Powervolley ospita Taranto per un posto nei Play Off

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 11 marzo 2023. – Dopo la difficile parentesi di Civitanova, con la squadra ridotta all’osso e costretta a giocare in condizioni oggettivamente complicate, l’Allianz Milano si prepara all’ultima gara di regular season, che andrà in scena domenica 12 marzo tra le mura amiche dell’Allianz Cloud in cui ospiterà la Gioiella Prisma Taranto.

Gara dai molteplici spunti con la compagine pugliese, attualmente al penultimo posto, all’accanita ricerca di punti salvezza e Milano che si giocherà il tutto per tutto per trovare l’accesso ai quarti di finale play off nello scontro a distanza con Cisterna, attualmente nona in classifica ad una lunghezza di distanza dai meneghini, e impegnata nell’anticipo contro una Verona già certa del quinto posto; un’arma a doppio taglio per la formazione di coach Piazza che potrebbe essere obbligata a vincere oppure iniziare la gara con la certezza di un posto nel tabellone play off, con il settimo posto comunque ancora alla portata. Con una settimana alle spalle dettata dai recuperi dei positivi al Covid, i meneghini dovranno approcciare il match nel migliore dei modi e provare a conquistare una vittoria importante in ottica post season.

Nonostante i precedenti pendano a favore di Milano (con quattro vittorie in altrettanti incontri), Taranto è una formazione sempre insidiosa, con giocatori talentuosi che hanno messo in difficoltà molte altre squadre durante il campionato coach Di Pinto dovrebbe presentare al fischio d’inizio la formazione collaudata dell’ultimo periodo con il giovane francese Lawani (arrivato a Taranto a fine gennaio e subito grande protagonista) opposto, l’ex Alletti in coppia con Larizza (scuola Lube) al centro della rete, il canadese Loeppky ed Antonov in posto quattro e Rizzo a guidare le operazioni in seconda linea.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (coach Allianz Powervolley Milano): «Arriviamo alla gara di Taranto, una gara decisiva per la classifica e per i PlayOff, dopo aver recuperato in extremis i giocatori che sono usciti dal Covid. Nonostante le poche situazioni di gioco provate durante la settimana, sappiamo che l’energia e la determinazione che metteremo in campo andranno a sostituirsi alle cose che non siamo riusciti a fare per ovvie ragioni. Taranto è una formazione agguerrita di sicuro, verrà a Milano per fare il meglio come sempre, recupereranno a mio avviso Loeppky, il giocatore più importante della squadra, insieme ad Antonov e Lawani, l’opposto francese. Dal canto nostro dovremo essere bravi a rimanere coesi fino alla fine, sapendo che, se avremo la chance di giocarci addirittura il settimo posto, saremo in casa nostra, davanti al nostro pubblico che è sempre accorso molto numeroso alle nostre partite e che non ci ha mai lasciati soli, neanche a Civitanova. Quindi appuntamento all’Allianz Cloud domenica alle 18».

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate 4 volte. 4 successi per Milano.

EX

Aimone Alletti a Milano nel 2015/2016, 2019/2020; Marco Rizzo a Milano nel 2014/2015

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18:00 tra Milano e Taranto sarà visibile in diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ebadipour-Mergarejo, Piano-Loser, Pesaresi (L). All. Piazza.

Gioiella Prisma Taranto: Falaschi- Lawani, Loeppky-Antonov, Alletti-Larizza, Rizzo (L). All. Di Pinto.

Impianto: Allianz Cloud, Milano

Arbitri: Cappello, Saltalippi (Armandola, Prati)