Monza. Cibo di traverso, bambina di 8 mesi muore in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 marzo 2023- Lo scorso 4 marzo, una bambina di 8 mesi di Brugherio, è deceduta 4, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata portata in gravi condizioni, dopo essersi soffocata mangiando la pappa.

Sulla piattaforma ‘Gofundme’ è stata avviata una raccolta fondi destinata alla famiglia. “Anche chi non ti ha conosciuta conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione cosi difficile”, si legge sull’annuncio, che ha già raccolto 1.225 euro, a fronte dei 1.500 che si poneva come obiettivo.