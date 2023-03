Monza. Indagini in corso per un 37enne colto da malore e deceduto in ospedale e sulla morte di una 18enne che ha assunto superalcolici e farmaci

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 marzo 2023 – Nei giorni scorsi presso la sala operativa della Questura è pervenuta richiesta di intervento per un giovane residente in altra provincia della Lombardia, il quale stramazzava al suo venendo prontamente ricoverato presso l’Ospedale San Gerardo in gravissime condizioni con arresto cardiaco. Gli agenti giunti in ospedale avevano modo di riscontrare come il ragazzo avesse in dosso un involucro contenente diversi grammi di cocaina.

Nel mentre il giovane veniva stabilizzato gli Agenti della Squadra Mobile iniziavano le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza. Purtroppo, le condizioni di salute del giovane peggioravano fino al decesso dello stesso. L’ Autorità Giudiziaria ha risposto l’esame autoptico sulla salma per verificare le cause del decesso riconducibili ad un verosimile overdose da cocaina e proseguono le indagini della Polizia di Stato.

La polizia di Monza indaga, inoltre, sulla morte di una 18enne deceduta dopo aver trascorso una serata a casa di amici e durante la quale ha probabilmente assunto alcol e psicofarmaci.

L’allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza sul letto, da una delle sue amiche e dal padre di quest’ultima. Nonostante il trasporto d’urgenza all’Ospedale San Gerardo, la studentessa è morta per un arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che nell’abitazione sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui whisky.

