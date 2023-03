IMMIGRAZIONE, MIRABELLI (PD): DAL GOVERNO NESSUNA RISPOSTA SULLA SITUAZIONE DI VIA CAGNI A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2023 – Il Governo non sta facendo nulla per evitare che a Milano arrivino i richiedenti dell’intera Regione. È una situazione evidentemente insostenibile a cui serve una risposta immediata per la città”. Lo ha detto il senatore milanese Franco Mirabelli.

“Noi abbiamo fatto un’interrogazione per chiedere al Governo cosa intendesse fare per ovviare ai problemi che ci sono in via Cagni e per i disagi per i richiedenti asilo, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. – ha spiegato Mirabelli – Le misure prese dalla Questura, Prefettura e Governo per ovviare ai problemi gravi sono totalmente insufficienti”.

Testo dell’interrogazione presentata a ottobre 2022: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1361024

Testo dell’interrogazione ripresentata in gennaio 2023: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=19&id=1366154

