INCIDENTE A BERBENNO DI VALTELLINA (SO): DUE 15ENNI TRAVOLTI E UCCISI DA TRENO

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 12 marzo 2023 – Sulla linea Lecco – Tirano, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Ardenno e Castione per l’investimento di due ragazzini di 15 anni travolti e uccisi da un treno. L’incidente è avvenuto alle ore 17.55 in via della Stazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica e le forze dell’ordine, ma, inutili sono stati i soccorsi. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Nel tratto interessato i treni possono subire variazioni o cancellazioni.

Attivato servizio sostitutivo con autobus tra Sondrio e Morbegno.

V. A.