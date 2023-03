1° Trofeo Città di Magenta di calcio al femminile

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 13 marzo 2023. si è svolto ieri il 1° Trofeo Città di Magenta di Calcio Femminile, una iniziativa voluta dalla Amministrazione comunale con ASD Pontevecchio. Dodici le squadre partecipanti delle categorie ‘Pulcine’ e ‘Under 12’ per un totale di circa 100 atlete. Presenti anche due squadre, per ciascuna categoria, di Pontevecchio.

Squadra vincitrice della categoria ‘Pulcine’ la ASD Accademia calcio Vittuone, mentre la FCD Rhodense si è aggiudicata il titolo per la categoria ‘Under 12’.

Il gruppo twirling ‘Pink Stars’ di Marcallo con Casone ha animato il torneo con una propria esibizione.

Presenti, in rappresentanza della Amministrazione, l’Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello e il Vicepresidente del Consiglio Comunale Alessandro Bertoglio.

“Questo è il primo torneo a Magenta di Calcio Femminile – ha spiegato l’Assessore Cuciniello – e intendiamo farlo diventare una tradizione annuale. Con il primo trofeo di oggi abbiamo voluto omaggiare il mese dedicato alle donne partendo dallo sport e proponendo un’ampia rassegna di eventi per tutto marzo che coniuga sport, benessere, prevenzione, arte, musica. Il calcio femminile è una disciplina che in questi anni vede sempre più bambine e ragazze impegnarsi e distinguersi e lo abbiamo visto anche oggi, in questa bella giornata di sport, con bambine e ragazze che si sono divertite e ci hanno fatto divertire. Anche a Magenta, grazie a queste atlete entusiaste, lo sport è donna“.