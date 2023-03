14 marzo – 5 aprile 2023, A PIEDI NUDI PARADE, Giornata Mondiale della Poesia 2023: iniziative a Milano, Piacenza e Como

IL PROGRAMMA Martedì 14 marzo ore 17.30“Poesia e comunità”Fondazione MudimaVia Alessandro Tadino 26, MilanoIngresso libero L’inaugurazione del progetto si svolgerà martedì 14 marzo alle lore 17.30 presso la Fondazione Mudima con “Poesia e comunità”, una raccolta di video poetici – cuore del progetto “Poetas en paralelo” – che è stata possibile grazie alla collaborazione della compagnia milanese di arte sperimentale, danza e teatro Interrogante Spettacolo (Yudel Collazo, Kalua Rodríguez e Danny Torres) che ha realizzato i video dei poeti italiani; alla regia dell’artista visivo cubano Liesther Amador González che ha riunito i poeti cubani; e alla collaborazione dell’Instituto Cervantes e del suo direttore, il poeta Luis García Montero, con la scelta delle giovani migliori voci della penisola iberica, in spagnolo, galiziano e basco, a conferma di quanto la poesia sia un genere sempre vivo, innovativo e profondo. La serata, realizzata dalla Compagnia artistica Interrogante Spettacolo e dell’associazione culturale CubEArt, con la collaborazione de La Casa della Poesia di Milano, prevede la partecipazione dei curatori di “Poetas en paralelo” Carmen Canillas, Giselle Lucía Navarro Delgado, Ana María Pedroso Guerrero e Amos Mattio, oltre a un intervento musicale di Yamil Castillo e Filippo Monico Lunedì 20 marzoDalle 14:30 alle 18:00“Caminantes” / Laboratorio per ragazziPiccolo Museo della Poesia ex Chiesa San CristoforoVia Genocchi angolo via Gregorio X, Piacenza Lunedì 20 marzo presso il Piccolo Museo della Poesia di Piacenza dalle ore 14.30 alle 18.30 verrà realizzata una Residenza di formazione multidisciplinare pensata appositamente per adolescenti e ragazzi, dove si lavorerà durante quattro ore di laboratorio sul passaggio dalla poesia scritta alla creazione di una performance art.Punto di partenza le poesie di tre riconosciuti autori di lingua spagnola, Miguel de Unamuno, Pablo Neruda e José Martí. Martedì 21 marzoDalle 15:30 alle 16:30“Caminantes” / letture di poesie e performancesPiazza Cavalli, Piazza Duomo, via Roma – PiacenzaDalle 16:30 alle 18:00Piccolo Museo della Poesia ex Chiesa San CristoforoVia Genocchi angolo via Gregorio X, Piacenza Nella Giornata Mondiale della Poesia gli adolescenti e i ragazzi che hanno partecipato il giorno prima alla residenza, sotto la guida degli artisti/professori daranno vita a una serie di esercizi e performances attraverso una marcia per le vie della città. La camminata, che vuole coinvolgere direttamente i cittadini, si svolgerà lungo le vie della città partendo alle 15:30 da Piazza Cavalli con tre tappe performative: ore 16 Piazza Duomo (letture), otre 16:30 Piccolo Museo della Poesia (letture), ore 17:00 inaugurazione mostra “They Return To Their Earth” dell’artista Federico Masini appositamente allestita all’interno del Museo. La lettura conclusiva si svolgerà davanti all’esposizione “They Return To Their Earth” del fotografo italiano Federico Masini allestita appositamente all’interno del Piccolo Museo della Poesia per la Giornata Mondiale della Poesia. Sabato 25 marzo“Poesia e territorio”Ore 17:00Orti di Vi.Pre.Go.Centro Culturale Socio Ricreativo di “Villa Finzi”Via Sant’Erlembaldo 4, Milano Lettura ad alta voce di poesie di diversa provenienza geografica riferite alle comunità internazionali presenti sul territorio municipale, così da riflettere sulla necessità sempre più impellente di promuovere l’aggregazione sociale.Partecipano poeti, attori e musicisti internazionali insieme all’associazione Sinitah. Martedì 4 aprile“La poesia nel Cinema”Dalle 10:30 alle 12:30Instituto CervantesVia Zebedia 5 (ingresso da via Mauri 2/a), Milano Un laboratorio organizzato dalla compagnia artistica sperimentale Interrogante Spettacolo e dedicato agli adolescenti e ai ragazzi, che parte dall’utilizzo di vari dispositivi come strumenti per realizzare un trailer cinematografico. Un’iniziativa volta a stimolare le nuove generazioni alla conoscenza della lingua spagnola e della cultura ispano-americana attraverso il dibattito, la scrittura e l’uso delle cinematografiche.



Mercoledì 5 aprile“Criogenia”Dalle 10:30 alle 12:30Università degli Studi di Milano – Polo di Mediazione interculturale e comunicazionePiazza Indro Montanelli 4 AULA P3 – Sesto San Giovanni La poetessa cubana Giselle Lucía Navarro, per la prima volta in Italia, insieme alla Irina Bajini, professoressa del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, e Teresa Iniesta, direttrice dell’Instituto Cervantes di Milano, affrontano il dibattito sui “Pellegrinaggi della traduzione poetica”, guardando alla lingua di Cervantes in America Latina e alla poesia cubana contemporanea. A seguire verrà presentata la nuova raccolta di poesie di Giselle Lucía Navarro (Edizione Ensemble) tradotta da Alessandro Oricchio.