BAREGGIO – …E ANCHE ALLA FIGINA SONO ARRIVATI I NUOVI GIOCHI!

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 13 marzo 2023 – Prosegue il restyling delle aree giochi per bambini in tutto il paese. Negli ultimi giorni sono stati installati i nuovi giochi in via Dolomiti e alla Cascina Figina. “Fin da quando ci siamo insediati stiamo portando avanti un importante lavoro di riqualificazione di tutti i parchi giochi affinché siano fruibili e sicuri – afferma il sindaco Linda Colombo -. Gli anni scorsi ci siamo concentrati sulle aree più centrali mentre con questa ultima tranche, come promesso, stiamo intervenendo anche su quelle più periferiche. Sottolineo, in particolare, la sistemazione del parco giochi della Figina, un intervento richiesto e atteso dai residenti anche alla luce delle tante famiglie con bambini che sono venute ad abitare nel quartiere”.

Nelle prossime settimane i lavori interesseranno anche il parco delle 4 Elle, il parco della Brughiera, l’area verde di via Morandi, quella di via Filzi e quella tra via Madonna Pellegrina e via Piave.