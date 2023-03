(mi-lorenteggio.com) Lodi, 13 marzo 20223 – Dalle 7.22 squadre del Comando di Lodi sono intervenute sulla SP16, nel Comune di Zelo Buon Persico, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a GNL (Gas Naturale Liquefatto). Nessuna persona coinvolta, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona in attesa dell’arrivo del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Milano. Intervento in corso.