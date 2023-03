Lega Navale Italiana: evento di presentazione della Carta dei valori e delle attività 2023 a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2023 – Mercoledì 15 marzo, a partire dalle ore 17.00, la Lega Navale Italiana si presenta a istituzioni, media, aziende, enti partner e amici in un evento ospitato nella suggestiva sala del Transatlantico Conte Biancamano all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” a Milano.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità civili e militari e dei rappresentanti dello sport, il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Donato Marzano, terrà un intervento introduttivo sulla storia e sulla missione dell’Associazione – impegnata da oltre 125 anni nella promozione della cultura e dei valori del mare attraverso i suoi 54mila soci e le 259 strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale – e in particolare sul futuro e sulle principali attività della LNI nel 2023.

A seguire, verrà presentata la Carta dei valori della Lega Navale Italiana, risultato del lavoro congiunto della LNI a livello locale, regionale e nazionale e dell’estro artistico del disegnatore e uomo di mare Davide Besana, che ha realizzato le tavole che verranno mostrate per la prima volta al pubblico per l’occasione. Nel corso della serata vi sarà spazio anche per la musica, con l’artista Natalia Ratti che porterà in scena un estratto dal suo ultimo spettacolo “Le vele di Joshua”, ispirato alle imprese del Capitano Joshua Slocum, il primo uomo a compiere la circumnavigazione del globo in solitario. La presentazione del calendario delle attività della LNI per il 2023 sarà intervallata da contributi multimediali e dagli interventi di partner coinvolti nelle numerose iniziative sociali, sportive, ambientali e culturali che vedranno la Lega Navale impegnata nei prossimi mesi.

Nella parte finale dell’evento saranno illustrati alcuni progetti sui temi della protezione ambientale, della promozione della cultura del mare, dello sport per tutti e della nautica solidale e inclusiva realizzabili con il supporto esterno di amici della LNI, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace e capillare l’azione dell’Associazione che si finanzia con le risorse interne dei propri soci.

Una serata dedicata al mare e alle acque interne in tutte le declinazioni.