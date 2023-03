Robecchetto con Induno. È pronta la colazione all’Alda Merini per i bambini dai 3 ai 7 anni

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 13 marzo 2023. Sono pronte le “Colazioni all’Alda Merini” per i bambini dai 3 ai 7 anni. Si tratta di un’iniziativa culturale promossa dal Comune di Robecchetto con Induno, in collaborazione con l’associazione “Amici della Biblioteca”, la

Cooperativa “Il Naviglio” e L’Ale Bar, nell’ambito del “Patto per la Lettura”.

L’appuntamento è fissato, per sabato 18 marzo alle ore 10.00, nella biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara. In programma colazione e letture “Piccolo lettore mai sazio”, a cura di Emanuela De Dionigi della Cooperativa “Il Naviglio” che condurrà i partecipanti in un viaggio attorno agli albi illustrati.

Per la colazione è possibile scegliere tra: brioche o pizzetta o piadina con nutella, cioccolata, latte, caffè, cappuccino, Estathè. È richiesto un contributo di 3,00 euro a persona.

Per iscrizioni e scelta colazione scrivere entro giovedì 16 marzo a:

amicibibliotecarobecchetto@gmail.com

V.A.