Su King Kong Work indumenti da lavoro personalizzati dei top brand per migliorare la propria immagine aziendale

Milano, 13 marzo 2023 – Anche in ambito professionale, l’abbigliamento gioca un ruolo essenziale. Le aziende, infatti, necessitano di soluzioni efficaci e performanti, ma anche in linea con l’immagine del proprio brand. Grazie a King Kong Work (www.kingkongwork.com) è semplice dare forma a capi d’abbigliamento personalizzati, capaci di rispondere ad ogni esigenza. A ciò si uniscono spedizioni in 24/48 ore, un preparato servizio di customer care e preventivi online entro un’ora dalla richiesta.

Nella proposta dell’e-commerce figurano indumenti da lavoro e DPI, espressione di oltre 100 marchi italiani ed internazionali, come Payper, Rossini e Portwest. È disponibile un preparato servizio di assistenza tecnica, che affianca l’utente in ogni fase dell’acquisto: dalla selezione al post-vendita.

Il catalogo digitale di King Kong Work comprende più di 130.000 alternative. Si articola in diverse categorie, così da rendere la shopping experience online rapida e gradevole. Quanto ai prodotti, s’incontra abbigliamento ad alta visibilità, multinorma, ignifugo, divise per hotel e ristoranti, felpe da lavoro personalizzate, t shirt da lavoro, pantaloni e una vasta selezione di dispositivi di protezione individuale.

La vendita diretta alle aziende, priva di intermediari, consente di dare forma ad un rapporto diretto con il cliente. Ciò, nella maggior parte dei casi, si traduce in una collaborazione a lungo termine. Una conferma? Grazie alla qualità dei prodotti e alla professionalità del team, più di 27.000 aziende hanno già scelto l’offerta di King Kong Work, portando a registrare oltre 6.500 spedizioni al mese.

Nello spazio di qualche click online è possibile richiedere un preventivo a misura delle proprie necessità e ricevere risposta entro un’ora. Non solo, nell’eventualità di dubbi o richieste particolari sono disponibili diversi canali di contatto: numero di telefono, indirizzo e-mail, form online e WhatsApp.

King Kong Work è dotata di un laboratorio di stampa e di ricamo all’avanguardia, che permette di consegnare in tempi brevi qualsiasi fornitura, di modo da soddisfare le richieste del pubblico, come stampare loghi con sfumature o molti colori. I valori che guidano lo store digitale sono pochi ma essenziali: serietà, velocità e cura del cliente.

Concludono l’esperienza d’acquisto online spedizioni celeri, che avvengono in appena 24/48 ore. Se l’ordine contiene merce personalizzata, invece, si verificano entro sette giorni.

