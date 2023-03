Zip Zone Events Milan Design Week 2023: gli appuntamenti in via Tortona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2023 – In occasione della Milano Design Week 2023, Zip Zone Events ha creato, attraverso un attento processo di ricerca e selezione, un’esposizione collettiva che ruota attorno a design, arte e creazioni innovative.

Zip Zone Events è un format di eventi che nasce più di venticinque anni fa da un’idea di Alessandra Stretti in uno dei centri nevralgici mondiali della moda e del design, la città di Parigi. Negli ultimi anni si è affermato anche nell’ambiente milanese, portando anche in Italia il concept di un’esposizione collettiva, dedicata ai creativi e ai marchi che spaziano nel mondo del Design, Arte, Fotografie e Gioielli.

Grazie alla selezione accurata degli espositori, abbiamo dato vita ad un contesto artistico per confrontarsi, conoscere nuove tendenze e scoprire talenti emergenti. Sarà ancora una volta un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte nel settore del design insieme a tutti i suoi protagonisti.

Un vero e proprio format pensato per vivere a pieno l’esperienza della Milan Design Week come luogo per ritrovare la community internazionale, ricca di persone provenienti da tutto il mondo ma accomunate da un’unica passione verso l’arte e il design.

In questo fitto programma artistico e culturale non è mancata l’attenzione verso i giovani artisti, a cui è stata data la possibilità di esibire le proprie creazioni nel distretto del design per eccellenza a Milano, quello di Via Tortona.

In occasione di questa sesta edizione, Zip Zone Events presenta diversi espositori. Tra questi troviamo la galleria d’arte contemporanea Art Luxury, la quale esporrà una selezione di quadri e sculture di artisti di fama mondiale, tra cui Marco Lodola, Diederik Van Apple, Giuseppe Amadio e Sara Arnaout.

Saranno inoltre presenti le creazioni di design e arte di Corrado Targon, Roberto Bucchi e Walter Puppo, oltre ai complementi d’arredo unici di D&C Design e Carrozzeria e le insegne luminose e le creazioni in plexiglas con luci di Silveri Visual.

Infine, tra i progetti e le creazioni realizzate ad hoc con materiali innovativi troverete quelli di Cycled Project, NerokrenDesign, scoprirete e vedrete in prima persona anche una selezione di accessori, gioielli e oggetti di design, di Mikky Eger Jewellery Atelier, Carlo Forti, Ushak Atelier di Meraviglie e altri ancora….