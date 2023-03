“Gianfranco Frattini: ieri, oggi, domani”: dal 14 aprile la mostra a Palazzo Arese Borromeo in occasione della Milano Design Week

(mi-lorenteggio.com) Cesano Maderno, 14 marzo 2023 – Indagare l’opera dell’architetto Gianfranco Frattini attraverso il tempo. È quello che farà l’esposizione “Gianfranco Frattini: ieri, oggi, domani”, promossa dal Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con lo Studio/Archivio Gianfranco Frattini, con allestimento a cura della figlia, l’architetto Emanuela Frattini.



Dal 14 aprile al 14 maggio 2023, le sale affrescate del secentesco Palazzo Arese Borromeo ospiteranno opere originali tratte dagli archivi di collezionisti, riedizioni prodotte da realtà del design contemporaneo e nuove sperimentazioni che aprono la strada a inedite espressioni progettuali. In mostra anche una selezione di schizzi originali e disegni di alcuni progetti architettonici, grazie alla collaborazione con CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma e Politecnico di Milano.



L’incontro con il maestro avviene quindi, inaspettatamente, non a Milano, città che Frattini ha contribuito ad arricchire con la propria progettualità, ma in Brianza, luogo molto caro all’architetto, fucina di artigiani ed ebanisti con cui ha collaborato tutta la vita, e di aziende con cui ha intessuto legami duraturi, dando forma al suo ideale di design. Proprio qui la creatività di Frattini torna in luce, a testimonianza del profondo legame con il territorio e della capacità del suo lavoro di oltrepassare le barriere del tempo e dello stile. Come accade a ogni classico. Attuale ieri, oggi e domani.

Nelle sale nobiliari del palazzo, opere, disegni, oggetti di archivio e vintage saranno affiancati da prodotti storici e nuovi nell’allestimento realizzato con il supporto di Ebanisteria Kora: pezzi di Acerbis, Cassina, CB2, Ceccotti, Poltrona Frau e Tacchini, insieme a lampade di Arteluce, Artemide, FontanaArte, Gubi e Luci. La reinterpretazione dei canoni di Frattini si manifesterà anche nelle porte tessili realizzate a quattro mani da Dooor e Torri Lana, con il contributo di Emanuela Frattini che, a partire dall’eredità stilistica del padre, ha dato vita a un suo originale percorso personale.