Milano. Serata con Marco Olmo da DF Sport Specialist il 23 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2023 – Torna a Milano il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport” per raccontare la storia di Marco Olmo, maratoneta che negli ultimi trent’anni ha dominato le distanze ultra.

“La mia vita nella corsa” è il titolo della serata, organizzata da DF Sport Specialist, con la leggenda del trail running, innamorato delle corse nel deserto: 9.000 chilometri di gare, dal 1996, anno della sua prima partecipazione alla Marathon des Sables, corsa alla quale ha partecipato in seguito ben 22 volte.

Il fascino del deserto l’ha conquistato e gli ha fatto cambiare il modo di correre. Da quella prima partecipazione, Marco è diventato uno specialista della lunga distanza e delle competizioni estreme: nel deserto si corre in autosufficienza, condizione che richiede doti di resistenza e resilienza.

Olmo ha iniziato a correre le prime gare estreme a 48 anni e da allora non si è più fermato. Oggi, alla soglia dei 75 anni, continua a correre e ad allenarsi su brevi distanze per mantenersi in forma.

“La verità è che tutti dovremmo essere consapevoli che non è mai troppo tardi per muoversi!” così racconta.

Olmo ha dato dimostrazione, nella sua lunga carriera da atleta con un palmares ricco di risultati prestigiosi, che l’età non conta e che il segreto era, ed è ancora oggi, allenarsi tutti i giorni.

Nel 2006 e 2007, a 58 anni, Marco Olmo ha vinto l’Ultra Trail del Monte Bianco, 167 km di corsa, 8.900 metri di dislivello sui sentieri tra Francia, Italia e Svizzera, aggiudicandosi il titolo di Campione del Mondo.

Nella sua strepitosa carriera ha anche due partecipazioni in Nazionale Italiana, a 69 anni ha vinto l’Ultra Africa Race e numerosi altri risultati che racconterà al pubblico della serata.

