Rho. Chiude per restauri la Biblioteca comunale adulti di Villa Burba

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 marzo 2023 – A partire da lunedì 20 marzo 2023 la sezione adulti della Biblioteca comunale di Villa Burba rimarrà chiusa per permettere i lavori di riqualificazione e restauro già avviati nelle altre sale del complesso architettonico seicentesco grazie a due finanziamenti, rispettivamente da 1,5 milioni di euro e da 500 mila euro, ottenuti dall’Amministrazione Orlandi per riqualificare sia l’immobile sia l’annesso parco. I lavori iniziati a fine settembre 2022 stanno interessando le sale del corpo centrale (Sala del Camino, Sala degli Specchi, Sala delle Cerimonie ) oggi interdette in quanto oggetto degli interventi dei restauratori chiamati a occuparsi di affreschi e fregi dei soffitti e delle pareti. Il termine dei lavori in questa zona è previsto nel giugno 2023.

Le attività però non si fermano, sia per il prestito di libri che per le proposte culturali. I bibliotecari porteranno in giro per la città proposte e animazioni letterarie tra parchi, piazze e luoghi non convenzionali, come il centro commerciale Rho Center, che dedicherà uno spazio alla promozione della lettura. A partire da lunedì 20 marzo, una volta a settimana 2 bibliotecari di Villa Burba saranno in forza alla biblioteca di Lucernate, uno/a sarà al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 e due saranno presenti un giorno alla settimana al Rho Center. La Biblioteca è presente al Teatro Civico de Silva durante i principali spettacoli della stagione teatrale in corso.

In corso Europa 291, rimarrà aperta la Biblioteca Ragazzi, nell’ala est di Villa Burba, che continua ad animare anche attività di promozione della lettura nelle scuole. Si potrà contare sulle altre otto sedi bibliotecarie del circuito gestito dal Csbno per il prestito di libri ma anche per le attività culturali (tutte le biblioteche della rete sul sito https://webopac.csbno.net/library/).

L’Amministrazione comunale ha già realizzato diversi interventi di recupero nel corso degli anni. Il progetto attuale, inserito nelle opere di “Rho la città che cambia” e seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli e dall’assessora alla Cultura Valentina Giro, interessa Villa Burba e la corte rustica ed è volto alla conservazione edilizia dei fabbricati, a una migliore accessibilità dei luoghi e all’innovazione tecnologica per una migliore sostenibilità ambientale ed energetica. Verrà ampliata l’offerta di spazi di qualità che consentano l’esecuzione di attività culturali, espositive, museali e aggregative. Dal 25 novembre 2022 anche il Parco di Villa Burba è chiuso per consentire la riqualificazione dello storico giardino.

In occasione della classica di ciclismo Milano-Torino, Villa Burba sarà a disposizione oggi, 14 marzo 2023, di organizzatori e giornalisti accorsi in città per l’evento: la struttura di corso Europa rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata odierna.

Domani, giorno della partenza della corsa da Rho, la Biblioteca Popolare di via De Amicis rimarrà chiusa al mattino ma riaprirà regolarmente nel pomeriggio con il consueto orario: dalle 15 alle 19.

Redazione