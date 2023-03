Transizione energetica delle imprese del territorio, presentati a Milano da Camera di commercio, ENEA, Comune, Assolombarda, gli strumenti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2023 – Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, linee guida pratiche per la redazione della diagnosi energetica, è il tema dell’incontro di martedì 14 marzo, che si è tenuto a Palazzo Turati, promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ENEA, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, LEAP SME, in collaborazione con AMAT di Milano. Sono intervenuti Andrea Dellabianca, membro di giunta della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, che ha ricordato come la Camera di commercio sia impegnata per la transizione energetica delle imprese attraverso l’assistenza, i bandi e gli incontri dedicati, di Elena, Grandi, Assessore Ambiente e Verde Comune di Milano, che ha ricordato il Piano Aria e Clima e lo Sportello Energia del Comune, Marcello Salvio di ENEA, sul tool per l’efficienza energetica delle PMI, con casi pratici applicativi. Sono seguite le relazioni di Giacomo Bruni, ENEA, su analisi, barriere e misure di supporto per le PMI in Italia: le risultanze del progetto LEAP4SME, Enrico Biele, ENEA, sul’efficienza energetica nelle PMI: la collaborazione ENEA – Assolombarda e gli strumenti messi a disposizione delle imprese, di Claudia Toro, ENEA insieme a Vittoria Catalano, Assolombarda.

Sono 1.491 a fine 2022 le imprese nel settore (ateco 35) della fornitura di energia a Milano Monza Brianza Lodi, secondo i dati del registro imprese, di cui 1.408 a Milano, 46 a Monza e 37 a Lodi. Crescono a Milano, erano 921 dieci anni fa e 1.179 nel 2019.

L’incontro, organizzato in collaborazione con AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio) del Comune di Milano ed ENEA, è stata l’occasione per presentare gli strumenti ENEA per l’efficienza energetica delle PMI: un tool dedicato e le linee guida pratiche per la redazione della diagnosi energetica sviluppati all’interno del Piano di Sensibilizzazione e nell’ambito del progetto H2020 LEAP4SME, insieme ad una copia della breve guida operativa alla diagnosi energetica delle PMI realizzata da ENEA.