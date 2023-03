ACCORDO QUADRO ANCI LOMBARDIA – POLITECNICO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2023 – Messa in comune di professionalità e risorse per una collaborazione che porti a iniziative condivise e allo sviluppo di nuove competenze.

Questo l’obiettivo dell’Accordo quadro sottoscritto da ANCI Lombardia e Politecnico di Milano che mira a promuovere un’azione su più fronti e vedrà le due parti impegnarsi, tra l’altro, per organizzare seminari, corsi, strutture estive, stage e moduli didattici; realizzare studi e ricerche; organizzare meeting, congressi e conferenze; scambiare documentazione; favorire la collaborazione per progetti e interventi di accompagnamento e sostegno ai Comuni lombardi, coinvolgendo anche altri Enti e Istituzioni.

In particolare, l’intesa vuole promuovere attività di analisi, ricerca, programmazione, progettazione e attuazione di azioni che possono sostenere i Comuni nell’esercizio delle loro funzioni fondamentali e nella gestione di servizi, con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dello sviluppo e alle conseguenti politiche e azioni territoriali, oltre che in merito alla cooperazione intercomunale, alle gestioni associate e al rafforzamento e all’innovazione del sistema lombardo delle autonomie locali.

“I nostri Comuni e le aree metropolitane sono oggi al centro di grandi trasformazioni: dalla sostenibilità ambientale e sociale alla transizione digitale, dall’adozione di nuovi modelli di governance della Pubblica Amministrazione alle scadenze indicate dal PNRR. Il Politecnico di Milano, da sempre vicino ai bisogni dei territori e degli enti che ne fanno capo, rinnova la collaborazione con ANCI Lombardia all’interno di un quadro complesso e altamente sfidante in cui formazione e competenza sono leve imprescindibili per una crescita duratura e per lo sviluppo di politiche che puntano alla sostenibilità sociale ed economica, alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche”. Ha dichiarato Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico.

“L’Accordo quadro che abbiamo siglato sostanzia la positiva collaborazione, già sviluppata negli anni scorsi su temi specifici, tra ANCI Lombardia e il Politecnico di Milano, nel segno di costruire occasioni concrete per la diffusione di conoscenze e pratiche volte allo sviluppo dei territori ed a sostenere i Comuni in percorsi di innovazione e irrobustimento amministrativo. La nostra Associazione e l’Ateneo potranno, insieme, dar vita a nuove e inedite forme di lavoro congiunto, che promuoveranno proficui e fattivi scambi a favore delle comunità lombarde”. Mauro Guerra, Presidente di ANCI Lombardia.

Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano è una delle migliori università scientifico-tecnologiche del mondo. Nella classifica Qs World University Rankings 2022 il Politecnico di Milano si conferma tra le prime 150 al mondo, posizionandosi al 139° posto nel mondo e al primo in Italia. Nel QS World University Rankings by Subject 2022 il Politecnico di Milano è tra le prime università al mondo in tutte e tre le aree specifiche: 13° in Ingegneria, 10° in Architettura e 5° in Design.

Fondato nel 1863, il Polimi è la più grande scuola di Architettura, Design e Ingegneria in Italia, con tre sedi principali a Milano, e sedi a Lecco, Cremona, Mantova e Piacenza, e una in Cina, a Shanghai.

Il Politecnico di Milano è organizzato in 12 dipartimenti, responsabili della pianificazione delle strategie di ricerca, e 4 scuole, responsabili dell’organizzazione della didattica.

Grazie a una forte politica di internazionalizzazione, diversi programmi di studio sono tenuti interamente in inglese, attirando un numero sempre crescente di studenti internazionali di talento provenienti da oltre 100 Paesi: nell’anno accademico 2020/2021, il 28% degli studenti iscritti ai programmi di laurea magistrale era internazionale.

La ricerca viene svolta in oltre 250 laboratori e grandi infrastrutture. La ricerca strategica riguarda principalmente i settori spaziale, digitale, H.P.C. & Quantum, fintech, società, scienze della vita, agritech, green deal e mobilità.

Per ulteriori informazioni: www.polimi.it

ANCI Lombardia

L’Associazione Regionale dei Comuni Lombardi tutela le autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e rappresenta gli interessi degli Enti associati nelle materie di competenza regionale, collaborando con Anci sui temi nazionali. L’Associazione, grazie al costante sostegno degli Amministratori locali, è diventata una voce autorevole nei principali tavoli istituzionali; ritiene quindi fondamentale il rapporto con i diversi stakeholder, al fine di continuare a supportare i Comuni nella crescita e nell’innovazione.

Tre sono gli ambiti di attività in cui si esprime l’operato associativo: rappresentanza politico istituzionale, erogazione di servizi per gli associati e gestione di progetti. Anci Lombardia è una realtà concreta che riunisce e rappresenta la quasi totalità dei 1506 Comuni lombardi, dalla grande Città al piccolo borgo, coinvolgendo tutti i territori e facendoli sentire parte di un Paese orientato al futuro e allo sviluppo.

Nel confronto con le istituzioni la forza di Anci Lombardia risiede nella sua autonomia e nel suo essere in grado di rappresentare tutti i Comuni, unendo gli Amministratori locali al di là delle appartenenze politiche, qualificandosi quale “Casa dei Comuni” e operando per il bene delle comunità.

Per ulteriori informazioni: www.anci.lombardia.it

Redazione