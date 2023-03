CarlottaxArchitettura, venerdì a Milano la premiazione della terza edizione

(mi-lorenteggio.com) Catania, 15 marzo 2023 – Il Premio Internazionale di architettura “CarlottaXArchitettura”, giunto alla sua terza edizione, esce dai confini siciliani e sbarca a Milano. Il progetto, istituito in memoria dell’arch. Carlotta Reitano (già presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania, dal 2009 al 2013, scomparsa prematuramente nel 2020), vedrà l’atto conclusivo venerdì 17 marzo, presso la “Fondazione Riccardo Catella”, nel capoluogo lombardo. Per l’occasione verranno svelati i nomi dei vincitori dell’edizione 2023.

I lavori, moderati dalla giornalista Assia La Rosa, prederanno avvio alle ore 15. Per le introduzioni interverranno Federico Aldini (presidente Ordine APPC Milano), Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine APPC Catania) e Eleonora Bonanno (presidente Fondazione OAPPC Catania). L’evento, ideato per valorizzare le opere che meglio rispondono alle sfide del contemporaneo attraverso un approccio etico e anche innovativo dell’architettura, ha visto oltre 65 candidature tra professionisti singoli o associati, che hanno presentato progetti in grado di trasformare, promuovere, diffondere e salvaguardare la cultura e il territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti di Catania, dal CNAPPC, dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura in partnership con AIL Catania (Associazione Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mielomi), conta tra i suoi patrocini anche quello dell’Ordine degli Architetti di Torino e della Federazione regionale FAS.

Interverranno all’incontro di venerdì, per i saluti Francesco Miceli (presidente CNAPPC), Marco Filippucci (presidente Ordine Architetti PPC Bologna), Maria Cristina Milanese (presidente Ordine APPC Torino), Sebastiano Monaco (presidente Ordine APPC Palermo), Giuseppina Pizzo (presidente Ordine APPC Trapani), Sara Liberatore (presidente Ordine APPC L’Aquila), Gabriella Gedda (presidente Fondazione per l’Architettura Torino) e Vito Mancuso (presidente Fondazione Architetti del Mediterraneo Trapani).

Luigi Longhitano (past presidente Ordine APPC Catania) interverrà per racconterà l’impegno di Carlotta Reitano, Gelsomina Passadore (consigliere Segretario CNAPPC) presenterà i Premi di Architettura, e Alessandro Rossi (Park Associati) elencherà nello specifico i progetti partecipanti all’edizione 2023.

A seguire, Alessandro Luzzato (PLP Architecture – presidente Giuria) spiegherà alla platea gli obiettivi del Premio CarlottaXArchitettura 2023: l’evento si concluderà con le premiazioni per le opere delle quattro categorie in gara (opere di architettura, opere di restauro o recupero, opere di interni e/o di design, progetti giovani architetti under 35). A premiare, sarà il presidente del Progetto CarlottaXArchitettura Alessandro Amaro, marito di Carlotta, past president OAPPC Catania e coordinatore regionale FAS.