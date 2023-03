Milano: è pensabile un futuro verde per la città?

Milano, 15 marzo 2023 – Milano è la capitale italiana del design e dell’innovazione, ma lo è anche del green?

La capitale meneghina ad oggi è una delle città più inquinate d’Italia e questo vale non solo per i mezzi di trasporto ma anche per le fabbriche oltre agli allevamenti di animali di Cremona che sono alcuni tra i fattori più inquinanti della città.

Ma ci sono diverse soluzioni verso cui Milano si sta muovendo negli ultimi anni per rendere la città più green ed ecosostenibile.

L’ecosostenibilità, infatti, è diventata una priorità in tutto il mondo, e i Paesi si stanno adoperando per apportare modifiche in tutti i settori. Questo vale anche per città come Roma, Milano fino ad arrivare alle città e ai paesi più piccoli.

Ma vediamo quali sono le iniziative che sono state introdotte a Milano per rendere la città più green.

Un futuro green per Milano? 2 idee

Edifici più sostenibili

Anche la costruzione dei nuovi edifici può avere un impatto ambientale negativo, ed è per questo che a Milano sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda il settore dell’edilizia per la costruzione di nuovi edifici.

Per tale motivo nella progettazione di nuovi palazzi sta prendendo piede la tendenza a predisporre terrazze green, rigogliose di piante, ideali per diminuire la temperatura atmosferica, o aree destinate all’installazione di pannelli fotovoltaici.

Aumentano anche le creazioni di aree verdi e la piantagione di nuovi alberi sia a livello pubblico che privato.

Tra i progetti ecosostenibili in questo settore sono già noti il Bosco Verticale, la Biblioteca degli Alberi, UpTown e BabyLife.

Il primo e più famoso è il Bosco Verticale, un progetto che risale al 2014 e opera di Stefano Boeri che faceva parte dell’opera di riqualificazione del quartiere di Porta Nuova. L’edificio conta 900 alberi, 5.000 arbusti e 11.000 piante floreali perenni, distribuite in modo irregolare su tutte le otto facciate.

L’obiettivo del Bosco Verticale è quello di ricreare un microclima assorbendo CO2 e polveri sottili, ricreando ossigeno e umidità.

Invece, nella zona di Cascina Merlata si trova il primo quartiere carbon free d’Europa: Uptown. Questa zona è stata progettata per promuovere una mobilità più sostenibile. Inoltre, promuove uno stile di vita innovativa, nell’ottica di una città più futuristica e nel pieno rispetto della natura.

Mobilità sostenibile

Se ne parla già da qualche tempo: città con più bici, meno auto e ciclopedonale nel 2050. Non sappiamo se si riuscirà a raggiungere questi obiettivi, ma qualcosa sta già cambiando: i servizi di noleggio a lungo termine a Milano certificano come sempre più milanesi preferiscano un’auto a noleggio rispetto a una di proprietà.

Ma non solo. Infatti, Milano ha dato una svolta green alla mobilità ed è stata una delle prime città italiane a introdurre il servizio di bike sharing.

Il prossimo passo è quello di virare verso l’elettrico con l’utilizzo di monopattini e e-bike, ma anche auto elettriche e conseguenti colonnine di ricarica.

Un obiettivo che ha permesso alla città di ricevere importanti riconoscimenti. Infatti, Milano si trova al sesto posto nella classifica mondiale per mobilità urbana sostenibile, al primo in Italia.

Milano, inoltre, è stato il primo Comune a lanciare un servizio di bike sharing comunale, diffuso ed efficiente ed è stata anche la prima città d’Italia ad accogliere i monopattini elettrici, oggi presenti in tutta Italia.

Ma non è finita qui, perché il punto di arrivo è quello di creare un sistema di Mobility as a service secondo il modello anglosassone. L’idea, infatti, è quella di creare un abbonamento unico che include tutti i modelli e servizi di trasporto pubblico, che includa anche i mezzi di sharing.

Questo modello permette, così, di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, sempre più indirizzato verso la sostenibilità, e ridurre di conseguenza le emissioni tossiche.

L. M.