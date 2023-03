PALAZZO MARINO IN MUSICA. DOMENICA IN SALA ALESSI “CANDIDA, LA MILANO CLASSICA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2023 – Nuovo appuntamento con i concerti di Palazzo Marino in Musica: domenica 19 marzo, alle ore 11, in Sala Alessi sarà la volta di “Candida, la Milano Classica”.

I solisti di Milano Classica omaggiano un’importante mecenate dei nostri giorni, Maria Candida Morosini, che dal 1989 con il Fondo Morosini per la Musica e la Cultura sostiene molte realtà musicali tra cui proprio l’Orchestra Milano Classica, protagonista della vita artistica milanese da oltre 30 anni.

Il concerto ha in programma capolavori della musica da camera per archi, una delle passioni della signora Morosini: l’incompiuto Sestetto per archi di A. Borodin e il Sestetto per archi op. 70 Souvenir de Florence di P. I. Čajkovskij.

L’esibizione accompagna la mostra “Dai Medici ai Rothschild. Mecenati, collezionisti, filantropi”, in esposizione presso le Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo dal 18 novembre 2022 al 26 marzo 2023 e curata da Fernando Mazzocca e Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli, che indaga il rapporto tra grandi banchieri, mecenatismo artistico e collezionismo quali strumenti strategici di rappresentazione e di affermazione sociale, esempio eloquente della sapiente trasformazione di capitale economico in capitale culturale e simbolico. Oltre 120 opere provenienti da prestigiosi musei internazionali che permettono di approfondire il tema, attraverso l’analisi di personaggi che hanno segnato in modo incisivo la storia del collezionismo e del gusto quali Cosimo e Lorenzo de’ Medici, le famiglie Giustiniani e Torlonia, Enrico Mylius e, nell’area mitteleuropea, Moritz von Fries, Johann Heinrich Wilhelm Wagener, Nathaniel Mayer Rothschild, e in America John Pierpont Morgan.

Gli artisti coinvolti:

Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violini

Jamiang Santi e Claudia Brancaccio, viole

Cosimo Carovani e Fabio Mureddu, violoncelli

I biglietti d’ingresso sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione: a partire dalle ore 10 di giovedì 16 marzo è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Gallerie d’Italia – Milano, ed è organizzata da EquiVoci Musicali e Fondazione Pasquale Battista.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.

Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi, Rachel O’Brien e Luca Carnicelli.