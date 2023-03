Roma. Sindaco e Vicesindaco a Roma dal Santo Padre con la Comunità Pastorale Santa Gianna Beretta Molla – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Roma, 15 marzo 2023 – Il Sindaco Luca Del Gobbo e il Vicesindaco Enzo Tenti hanno partecipato questa mattina all’udienza generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro insieme alla Comunità Pastorale Santa Gianna Beretta Molla che, in occasione del centenario della nascita della Santa, ha organizzato un pellegrinaggio di tre giorni a Roma.

“Una grande emozione, un momento indimenticabile – commenta il Sindaco Del Gobbo – che abbiamo condiviso con tanti fedeli magentini, con Don Giuseppe Marinoni, Don Paolo Masperi, con i Sindaci di Mesero e di Bernate e anche alcuni pellegrini di Boffalora; abbiamo voluto esprimere al Santo Padre la gioia di essere da lui ricevuti proprio alla fine di un anno intenso che stiamo vivendo e durante il quale abbiamo voluto celebrare la figura di Santa Gianna. Con la sua vita esemplare ha testimoniato i valori più profondi della cristianità, la sacralità della vita e l’importanza della famiglia ed è stata ed è di ispirazione non solo per i Magentini ma per tanti fedeli di tutto il mondo che ogni anno si recano nei luoghi dove ha vissuto, Magenta dove è nata, ha esercitato la sua professione di medico e visto crescere la sua fede e Mesero dove si erge il Santuario a lei dedicato e dove è sepolta”.