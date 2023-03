Team Galbiati Sport-Cicli Esposito: al via la stagione

(mi-lorenteggio.com) Assago, 15 marzo 2023 – A pochi giorni dal debutto che avverrà domenica 19 marzo, il Sindaco Lara Carano e l’Assessore allo Sport Marco La Rosa hanno calorosamente accolto, ad Assago, il team Galbiati Sport-Cicli Esposito presieduto da Rossella Galbiati, per l’augurio di buona stagione e per le tradizionali fotografie di rito scattate di fronte alla splendida fontana di Piazza Risorgimento.

Il 19 marzo i ragazzi del team saranno, infatti, chiamati al primo traguardo del 2023: esordienti e allievi disputeranno il Criterium del Principato di Monaco, gara giovanile internazionale.

“Partiamo per un’altra avventura con buoni propositi di fare bene – sottolinea la numero uno del team Rossella Galbiati. – I ragazzi sono sereni, abbiamo un nuovo ex atleta che arriva dalle gran fondo come Giuseppe Tornese, che insieme a Russo, unico esponente della categoria giovanissimi, seguirà il corso di direttore sportivo per essere pronti e preparati a dare il meglio sulle strade. Naturalmente non mancheranno i nostri soliti amici e i preziosi collaboratori che ci seguiranno in tutte le gare. Persone per bene e fidate sulle quali possiamo contare a occhi chiusi”.

“È stato un piacere e un grande onore incontrare i ragazzi del team Galbiati Sport-Cicli Esposito – racconta il Sindaco Lara Carano. – Sono un affiatato gruppo di amici, amanti del ciclismo che si stanno per cimentare in una nuova entusiasmante avventura. Lo sport aiuta lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo perciò dobbiamo promuoverlo e sostenerlo sempre. Non mi resta perciò che augurargli un anno di splendide soddisfazioni!”.

“Ringrazio vivamente il team Galbiati Sport-Cicli Esposito – commenta l’Assessore allo Sport Marco La Rosa – per l’eccellente e costante operatività sul territorio sia per quanto riguarda l’ambito sportivo sia per essere promotore d’inclusione per i nostri ragazzi favorendone la socialità, tema importante e fondamentale nella crescita e formazione. Un team veramente sempre attento e presente nella vita dei nostri giovani ai quali rinnovo il mio più sincero augurio”.

Il team ha voluto anche ringraziare Massimo Esposito, main sponsor con l’azienda omonima di Cicli a Milano, tutti gli sponsor storici e i nuovi partner che supporteranno il grande impegno e la profonda dedizione dei ragazzi.

Redazione