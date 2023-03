Tumori ovaio ed endometrio: Fondazione Onda “premia” il San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 marzo 2023 – Una mappatura degli ospedali con i Bollini Rosa che offrono percorsi e servizi nell’ambito dell’oncologia ginecologica sul territorio nazionale allo scopo di supportare le donne con tumore all’ovaio o all’endometrio, individuando quelle strutture che si distinguono per l’alta specializzazione, per la multidisciplinarietà della presa in carico e per la capacità di offrire un’assistenza ‘umana’ e personalizzata. È quella che è stata realizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute delladonna e di genere, e presentata oggi in un evento dedicato presso il Senato della Repubblica.

Un’iniziativa, realizzata con il contributo incondizionato di GSK, che vuole

rispondere con un atto concreto alle necessità specifiche delle donne colpite da questi

tumori, all’impatto traumatico e al disorientamento spesso legato alla diagnosi, al bisogno

profondo di una completa e chiara presa in carico da parte di medici e strutture sanitarie,

come emerso in un’approfondita indagine qualitativa presentata nel corso dell’evento.

La mappatura dei “Percorsi di Oncologia ginecologica a misura di donna” ha l’obiettivo di

identificare gli ospedali con i Bollini Rosa che valorizzano la personalizzazione e

l’umanizzazione dell’assistenza attraverso l’offerta di servizi che considerano i bisogni e le

aspettative delle donne con tumore all’ovaio e all’endometrio. All’iniziativa hanno aderito

130 ospedali sul territorio nazionale presentando la propria candidatura tramite un apposito

questionario online composto da 28 domande volte a valutare diverse tipologie di servizio

importanti per garantire una buona gestione della donna con tumore all’ovaio e

all’endometrio (es. multidisciplinarietà della presa in carico, supporto psico-oncologico ecc.).

L’assegnazione del riconoscimento è avvenuta da parte di un apposito Advisory Board, che

ha validato le candidature e i risultati, individuando 40 ospedali in Italia a misura di donna,

tra cui la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, ospedale con 3

Bollini Rosa, che offre percorsi di oncologia ginecologica a 360 gradi, dove la paziente è

circondata e supportata con un approccio olistico.

