(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2023 – “Un altro passo avanti verso l’autonomia: stasera il ddl sull’autonomia regionale differenza ha avuto il via libera definitivo unanime dal Consiglio dei Ministri, rispettando la tempistica prefissata.

Complimenti al Governo e al ministro Roberto Calderoli: ora tocca al Parlamento ma faremo in fretta perché l’autonomia non può più aspettare!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione