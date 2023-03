BILANCIO, PD MILANO: NOSTRO INTERO BUDGET A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2023 – “Anche quest’anno, nonostante il bilancio di fuoco dovuto alle innumerevoli difficoltà e a un governo che ha bellamente ignorato gli amministratori locali più volte, i centri estivi a Milano sono salvi. E lo sono anche grazie al pacchetto che Partito Democratico, Lista Sala, Riformisti ed Europa Verde hanno presentato in Consiglio Comunale destinando tutte le risorse disponibili in seno alla maggioranza. Lo avevamo annunciato e lo abbiamo fatto”. Lo dichiarano in una nota congiunta la deputata e segretaria metropolitana Silvia Roggiani e il capogruppo Pd in Consiglio Comunale Filippo Barberis.

“I centri estivi sono un servizio essenziale per i genitori e per i bambini – aggiungono -. Ed è per questo che abbiamo voluto insistere e lavorare perché si arrivasse a una soluzione dovendo, inevitabilmente, fare sacrifici. Ma del resto bisogna darsi delle priorità e sicuramente i centri estivi lo sono. Chissà se la giunta Fontana e il governo faranno finalmente la loro parte”, concludono.

Redazione