Gli amici di Roberto, scomparso poco prima della pandemia, lanciano una raccolta per una borsa di studio in sua memoria

“Siamo un gruppo di amici di Roberto Olivetti. Per ricordarlo al meglio, abbiamo deciso di raccogliere la somma necessaria per poter dedicare alla sua memoria una borsa di studio nel Master di Primo Livello in Gestione dei Processi Infermieristici nel Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118 erogato dall’Università Milano Bicocca”.

“Roby – scrivono gli amici sulla piattaforma GoFundMe – ci ha lasciati il 24 febbraio 2020 e da allora abbiamo atteso con impazienza il momento giusto per attivare questa raccolta”.

“Insieme a lui – continuano – abbiamo vissuto questo percorso formativo, per cui sappiamo bene come questo lavoro lo appassionasse. Abbiamo condiviso con la famiglia di Roberto questa idea e l’hanno subito sposata con entusiasmo”.

“Dobbiamo riuscire a raggiungere entro fine marzo la cifra di tremila euro, necessaria per coprire l’istruzione della borsa di studio. Una volta raccolti i fondi – spiegano – verranno direttamente destinati all’Università”.

“Grazie – concludono – a tutti coloro che vorranno contribuire a questo sogno”. La campagna intanto è arrivata a 1.600 euro su un obiettivo di tremila: si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/borsa-di-studio-in-ricordo-di-roberto-olivetti