Martedì 21 marzo a Milano la XXVIII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: come raggiungere la manifestazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 20223 -Martedì 21 marzo metropolitane e linee di superficie potrebbero essere molto frequentate: è in programma la XXVIII Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione Libera, parteciperà un pubblico molto numeroso da tutta Italia.

Come raggiungere la manifestazione con i mezzi pubblici



Come raggiungere Porta Venezia dalle stazioni ferroviarie

Se viaggiate sui treni di Trenord diretti a Cadorna:

scendete a Bovisa, prendete un treno delle Linee S1, S2 o S13 e scendete a Porta Venezia

scendete a Cadorna, prendete la M1 in direzione Sesto 1° Maggio e scendete a Porta Venezia

Dalla stazione Centrale:

a piedi fino a Porta Venezia (circa 15/20 minuti), passando per via Pisani, piazza della Repubblica e Bastioni di Porta Venezia, oppure

prendete la M2 in direzione Gessate/Cologno e scendete a Loreto. Da lì arrivate a Porta Venezia camminando su corso Buenos Aires (10/15 minuti)

Dalla stazione Garibaldi:

a piedi fino a Porta Venezia (circa 20 minuti), passando per piazza Gae Aulenti, Promenade Varesine, via Cartesio, piazza della Repubblica, Bastioni di Porta Venezia, oppure

prendete un treno delle linee S1, S2, S5, S6 o S13 e scendete a Porta Venezia, oppure

prendete la M2 in direzione Gessate/Cologno e scendete a Loreto. Da lì arrivate a Porta Venezia camminando su corso Buenos Aires (10/15 minuti)

Dalla stazione Rogoredo:

prendete un treno delle linee S1, S2 o S13 e scendete a Porta Venezia

Come raggiungere Porta Venezia dall’aeroporto di Linate

Prendete la metropolitana M4 (linea blu) fino a Dateo. Poi un treno delle linee S1, S2, S5, S6 o S13 fino a Porta Venezia.

Stazione Duomo chiusa durante la manifestazione

Dalle 10 alle 14 la stazione Duomo sarà chiusa su disposizione della Questura per motivi di ordine pubblico. Per prendere la metropolitana, usate le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Missori o Montenapoleone.

Il biglietto per i mezzi pubblici

Con lo stesso biglietto si viaggia su tutti i mezzi ATM (metropolitane, tram, bus, filobus) e anche sui treni delle linee S di Trenord (compresi quelli che fermano alla stazione ferroviaria di Porta Venezia).

Biglietto da 2,20 €. Vale 90 minuti

Biglietto giornaliero. Vale 24 ore e costa 7,60€

Questi biglietti valgono in tutti i territori della zona tariffaria Mi1-M3 (tutta Milano e dintorni) e non oltre. Per saperne di più.

Evitate la coda. La metropolitana si paga con carte contactless

Potete pagare direttamente agli ingressi della metropolitana con una carta di credito o un bancomat contactless.

cercate gli ingressi color arancio

avvicinate la carta al lettore per aprire il tornello di entrata

avvicinate la stessa carta al lettore per aprire il tornello di uscita

Il sistema calcola automaticamente la tariffa giusta. Dal quarto viaggio, applica la tariffa giornaliera. Il pagamento contactless non vale sulle linee S e sui treni.

Per saperne di più.

Comprare il biglietto sulla app ATM

Scaricate la versione per iOS o per Android, registratevi e poi:

comprate il biglietto con carta di credito, PayPal o Satispay. Potete comprarlo anche con anticipo. Il biglietto resta salvato nella app

all’ingresso della metropolitana, selezionate il biglietto dalla pagina Biglietti da usare e toccate per convalidarlo

avvicinate il QR code al lettore per aprire i tornelli di entrata e di uscita

Su tram, bus e filobus non serve avvicinare il QR code ai lettori, ma il biglietto va convalidato prima di salire a bordo.

Per saperne di più.

Sotto i 14 anni non si paga il biglietto

Le ragazze e i ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis su tutti i mezzi pubblici. Basta mostrare al personale un documento di identità. Insegnanti, educatori e accompagnatori fino alle scuole secondarie di secondo grado possono viaggiare gratis in tutto il territorio del Comune di Milano. Basta mostrare al personale ATM, insieme a un documento di identità, questo modulo stampato, compilato e validato dalla scuola.

Mezzi accessibili

Le stazioni di Porta Venezia e Duomo sono accessibili alle persone con disabilità motoria attraverso ascensori e montascale. Controllate il funzionamento in tempo reale da questa pagina. Consultate queste pagine per saperne di più sull’accessibilità di treni, mezzi e stazioni.

Metropolitane più frequentate del solito, soprattutto M1

Pianificate per tempo i vostri spostamenti: a partire dalla prima mattina, i partecipanti alla manifestazione raggiungeranno Porta Venezia, luogo di partenza del corteo.

Dalle 10 alle 14 circa i treni di M1 e M3 salteranno Duomo. La stazione sarà chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere la manifestazione in piazza.

In alternativa alla stazione Duomo usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

L’ATM Point di Duomo sarà chiuso dalle 9:30 alle 14. In alternativa considerate gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti dalle 7:45 alle 20.

Linee di superficie deviate o rallentate

Dalle 8 alle 10 circa, i tram della linea 9 non faranno servizio tra Centrale e piazza 5 Giornate, ma solo tra piazza 5 Giornate e Porta Genova. Nelle stesse ore, anche le linee 1, 2, 12, 14, 16, 19, 61 e 94 potrebbero essere rallentate o deviate per permettere il passaggio del corteo. Martedì daremo aggiornamenti in tempo reale su sito, app e Twitter.

Il percorso del corteo: Porta Venezia, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo.