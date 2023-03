Rho. OPENMIND L’eccellenza al servizio dei giovani: partita la rassegna con il primo incontro dedicato ad Arrigo Castelli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 marzo 2023. Mercoledì 15 marzo ha preso il via la rassegna culturale OPENMIND L’eccellenza al servizio dei giovani con l’evento dedicato ad Arrigo Castelli, inventore del registratore a nastro e dell’elettrocardiografo scrivente, il genio italiano che incise le voci degli astronauti durante la Missione Apollo 11. Per l’occasione sono stati esposti circa 80 registratori dove gli studenti della classe 1 B dell’indirizzo Economico dell’Istituto tecnico Mattei di Rho accompagnata dalla docente Paola Torre hanno potuto incidere le voci, improvvisare una trasmissione radiofonica, capire come è stato inciso il battito del cuore e l’importanza delle invenzioni anche in campo medicale del grande inventore. Tra i relatori Mirco Roppolo collezionista e dj set vintage, Suor Monia Alfieri, membro Consiglio Nazionale Scuola CEI e nota opinionista tv, il Dott. Massimo Milani cardiologo, l’avvocato Ivano Chiesa e l’esperto in campo di difesa Alessandro Bon. Ha moderato la giornalista e inviata tv Sonia Bedeschi. La rassegna è organizzata dall’associazione Senza Veli sulla Lingua grazie al contributo di Fondazione di Comunità Milano ed è proposta nell’Auditorium di Fondazione Triulza, all’interno del distretto innovativo di MIND Milano Innovation District. L’evento è pensato per le scuole ed è anche aperto al pubblico. Per consentire la massima partecipazione degli istituti scolastici, è possibile seguire la rassegna anche in diretta streaming.Un’esperienza dinamica che vedrà confrontarsi esperti di diversi settori e ragazzi. Seguiranno gli altri eventi dedicati a Gae Aulenti il 19 aprile e Alda Merini il 24 maggio. L’Assessore alla scuola Paolo Bianchi ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale:” Oggi abbiamo avuto due eventi meravigliosi: la partenza della corsa ciclistica Milano Torino e l’avvio di questa rassegna che mette l’esempio di personaggi, vere eccellenze, al servizio dei giovani. Ho avuto la fortuna di parlare con gli atleti: hanno lavorato e lavorano con impegno e tenacia per essere presenti sulla linea di partenza e raggiungere il proprio sogno. Così anche i nostri studenti hanno la fortuna di avere tante opportunità per capire quali sono i propri sogni. Come ha detto il Dott. Massimo Milani nel suo intervento, tutti noi dobbiamo impegnarci al massimo per raggiungere i nostri sogni. Non è però importante essere all’apice e arrivare primi, ma poter fare delle cose per gli altri. Ogni giorno è una scoperta nuova e c’è sempre da imparare e MIND sarà sempre di più luogo di crescita e scoperta”. L’Associazione Nazionale di promozione sociale (APS) Senza Veli sulla Lingua si occupa di contrastare la violenza di genere, in tutte le sue forme e manifestazioni. Offre una serie di servizi gratuiti alle vittime di violenza su tutto il territorio Nazionale. È stata fondata dall’avvocato anglo-italo-yemenita Ebla Ahmed nel 2013.



V.A.