Top 10 apps per viaggiatori

Milano, 16 marzo 2023 – Dopo la pandemia e le restrizioni, molte persone sono desiderose di viaggiare nei luoghi straordinari che il mondo ha da offrire. Ma non vogliono viaggiare come prima. Per questo cercano le migliori condizioni e la migliore compagnia con cui viaggiare.

In questo senso, le app di viaggio sono diventate strumenti molto utili e quasi obbligatori per viaggiare, perché, oltre a far risparmiare tempo, permettono di vivere meglio le esperienze. Aiutano a scoprire nuovi luoghi basandosi sui commenti di milioni di utenti, così come a trovare la migliore sistemazione per passare la notte.

Esistono migliaia di app di viaggio, ed ecco una piccola selezione di quelle più utilizzate e pratiche.

1. Maps. me

Questa app di viaggio consente di scaricare mappe gratuite di paesi e città, dove è possibile segnare i punti che si desidera, dai punti di riferimento turistici ai ristoranti, agli snodi dei trasporti, agli hotel o ai luoghi dotati di wifi.

Inoltre, è possibile prenotare tramite Booking, una delle app più utilizzate per prenotare un alloggio in qualsiasi città del mondo e dove è possibile trovare rapidamente un posto per dormire.

Uno dei suoi maggiori vantaggi è che ha tutto a portata di mano e può essere utilizzato offline. Inoltre, può essere utilizzato come GPS.

2. Rome2rio

Si tratta di un’applicazione eccellente per la pianificazione degli itinerari durante i viaggi. Inserendo semplicemente la città di origine e di destinazione, vengono mostrate tutte le opzioni di trasporto, compresi i prezzi, i nomi delle aziende e i relativi link.

3. Tripadvisor

Un’altra delle app di viaggio più utilizzate dagli utenti, sia in viaggio che quotidianamente, è Tripadvisor. La sua funzione principale è quella di cercare i riferimenti di un ristorante, di un’attività o di un hotel. Ha anche un buon GPS integrato che permette di raggiungere il luogo senza perdersi.

4. Hoteltonight

Questa è un’applicazione che consente di trovare hotel, anche di alta classe, con una settimana di anticipo, a un prezzo molto conveniente e con un risparmio fino al 70%.

Con essa è possibile usufruire di hotel di lusso a prezzi molto convenienti. Inoltre, l’applicazione è molto semplice e intuitiva.

5. TravelSafe Pro

TravelSafe Pro si è posizionata come un’applicazione molto utile quando si viaggia. Fornisce informazioni sui servizi di emergenza nel Paese di destinazione in modalità offline.

Offre gli indirizzi e i numeri di telefono dell’ambasciata, del consolato, dell’ambulanza, dei vigili del fuoco o della polizia, in modo da poterli chiamare in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione di crisi con un solo clic. Davvero molto utile!

6. Google Translate

Un’altra applicazione necessaria per i viaggiatori, soprattutto quelli all’estero, è Google Translate. Permette di tradurre qualsiasi testo in qualsiasi lingua, il che lo rende molto utile in paesi come la Cina, il Giappone o la Russia, dove l’inglese non è esattamente la lingua più diffusa.

Recentemente è stata aggiunta un’opzione superiore: un lettore che scansiona qualsiasi cosa gli si ponga davanti con la fotocamera del cellulare, traducendola nella lingua prescelta.

Incredibilmente utile per tradurre i menù dei ristoranti, i cartelli o i biglietti dei mezzi di trasporto, tra le altre cose.

7. XE

XE è un’applicazione di viaggio molto semplice, ma anche molto utile. Permette di convertire la valuta al tasso di cambio corrente in modo molto rapido. Potete dimenticarvi di usare le calcolatrici e sapere in ogni momento quanto vale una certa valuta rispetto alla vostra.

8. CityMaps2go

Un’altra delle app di viaggio preferite dagli utenti è CityMaps2go, che consente di scaricare mappe gratuite per paese, regione o città in cui è possibile segnare i punti che si desidera visitare, compresi hotel o ristoranti, trovando il 99,9% di ciò che si sta cercando, per poi utilizzarla offline.

Le mappe sono disponibili in quasi tutto il mondo, quindi è molto utile quando non si dispone di una connessione, in quanto può essere utilizzato come un vero e proprio GPS. Inoltre, se volete scaricare tutte le mappe di cui avete bisogno, l’applicazione costa solo 4,99 euro.

9. Rain Alarm

Il tempo è imprevedibile. Ecco perché molti viaggiatori cercano app per evitare la pioggia a destinazione. È senza dubbio uno degli aspetti più fastidiosi del viaggio.

Una delle app che funziona meglio è Rain Alarm, che ha una previsione per alcune ore. Infatti, mostra con il suo radar dove sta piovendo e se le nuvole si stanno avvicinando al luogo.

10. Flight Track 5

Infine, questa applicazione mobile vi permette di conoscere lo stato del vostro volo in tempo reale, sapendo se il volo è stato cancellato o ritardato e mostrandovi anche la porta d’imbarco. Inoltre, consente di seguire in ogni momento il percorso dell’aereo.

L. M.