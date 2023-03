ALER Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio diventa SMART !!!

(mi-lorenteggio.com) Varese, 17 marzo 2023. Chiuso l’accordo tra ALER, Laserwall e Amazon per l’installazione di bacheche interattive, Amazon key e Amazon Looker all’interno dei fabbricati di ALER.

“Con le bacheche interattive ALER VARESE COMO MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO, potrà comunicare in maniera puntuale, diretta e veloce con gli inquilini, per dare informazioni e scadenze utili, come per esempio, anagrafe periodica utenza o richieste di Contributi di Solidarietà Regionali, e per ricevere segnalazioni manutentive in maniera tempestiva”.

Attraverso queste bacheche digitali, inoltre, in futuro potranno essere gestiti altri servizi emergenziali e di assistenza medico sanitaria.

Si inizia con l’installazione di 130 bacheche “intelligenti”, in fabbricati situati nelle provincie di Varese, Como, Monza e nella città di Busto Arsizio.

Amazon, partner dell’iniziativa, abiliterà i propri corrieri alle consegne dei pacchi anche quando l’inquilino non è in casa tramite il servizio Amazon Key.

ALER sta cercando con il supporto della tecnologia di rendere più semplice e più efficiente il dialogo con i suoi inquilini, nella direzione di un ALER sempre più SMART.

V.A.