Ara Malikian e Vasko Vassilev, due violini tra classica e rock in concerto per VIDAS al Teatro dal Verme di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2023 – È martedì 28 marzo 2023 al Teatro Dal Verme di Milano, alle ore 20.30, il concerto di due tra i più brillanti violinisti al mondo, Ara Malikian e Vasko Vassilev. Un evento unico in Italia, creato appositamente per VIDAS, in cui i due musicisti si esibiscono con un repertorio cha spazia dalla musica classica di Antonio Vivaldi al rock più contemporaneo dei Coldplay, passando per il tango di Astor Piazzolla.

Spagnolo di origini libanesi e discendenza armena, Ara Malikian è tra i più grandi ed espressivi violinisti contemporanei. Conosciuto in tutto il mondo per il suo modo unico di far incontrare la musica classica con le sonorità di culture e tradizioni diverse, da quelle mediorientale e gipsy, passando per il flamenco e il latino-americano in chiave cubana, fino alle più sofisticate citazioni classico-barocche, a cui accosta rock’n’roll, sferzate punk e accenni di elettronica.

Insieme a lui Vasko Vassilev, violinista e direttore bulgaro che fin da giovanissimo ha rivestito il ruolo di primo violino nelle maggiori orchestre inglesi tra cui, a soli 23 anni, la Royal Opera House e che oggi è anche direttore artistico dei Solisti del Covent Garden.

Il ricavato del concerto è destinato in particolare a sostenere Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei pochissimi in Italia, che VIDAS ha inaugurato nel marzo 2019. Qui, grazie alla presenza di un’équipe specializzata in cure palliative pediatriche, bambini e ragazzi che soffrono di malattie gravissime, e non soltanto nella fase terminale ma sin dall’esordio, possono trovare, insieme alle loro famiglie, sostegno e cura gratuiti in un ambiente caldo e accogliente, su misura per le proprie necessità.

Basata sull’idea di casa, Casa Sollievo Bimbi offre ai minori e ai loro famigliari servizi di degenza grazie a sei minialloggi e ad ampi spazi, tra cui un giardino d’inverno, destinati al gioco, all’intimità e alla socializzazione.

Per info e prenotazioni vista il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a biglietteria@aragorn.it

Prevendita anche su Ticketone

Biglietti da 30 a 150 euro (esclusi diritti di prevendita)

Il pubblico può scegliere di effettuare una donazione aggiuntiva al biglietto, per sostenere le attività svolte da VIDAS.

Ara Malikian, rockstar del violino di origini libanesi, è tra i violinisti che hanno saputo coniugare al meglio musica classica e rock. Da molti denominato “il violinista pazzo”, è un musicista di gande talento, capace di suonare ogni tipo di brano con naturalezza e grande classe. Vincitore di numerosi premi, ha pubblicato diversi album rielaborando grandi classici di Paganini, Vivaldi, Bach.

Guidato dal padre, Malikian inizia a suonare il violino sin da piccolo. Il suo talento è presto riconosciuto ma la guerra in Libano lo costringe lasciare la patria. A dodici anni, si esibisce nel suo primo importante concerto e a 14 anni viene notato dal direttore d’orchestra Hans Herbert-Jöris che gli concede una borsa di studio per la HochschulefürMusik, Theater und Medien Hannover. Da prende il via una carriera ricca di soddisfazioni, di incontri artistici e di riconoscimenti.

Vasko Vassilev è primo violino della Royal Opera House dal 1993. Nasce a Sofia nel 1970 e inizia a suonare il violino a 5 anni. Studia al conservatorio di Mosca, si trasferisce quindi a Londra dove studia alla Guildhall School of Music and Drama e al Royal College of Music. Vincitore di numerosi concorsi internazionali tra cui il “Jacques Thibaud” nel 1987 a Parigi, il “Carl Flesch” nel 1988 a Londra e il “Nicolò Paganini” nel 1989 a Genova.

Dall’età di 19 anni suona come primo violino nelle maggiori orchestre inglesi quali London Symphony Orchestra, Philharmonia e la London Philharmonic Orchestra. Diventa “super solista” alla Lyon Opera House a 21 anni e primo violino della Royal Opera House a 23 anni. È il Direttore Artistico dei Solisti del Covent Garden.

Suona un violino Girolamo II Amati del 1708.

VIDAS difende il diritto del malato a vivere anche gli ultimi momenti di vita con dignità. È un’associazione di volontariato laica, fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano nel 1982. Offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati con patologie inguaribili a domicilio e nell’hospice Casa Vidas: degenza e day-hospice. Un servizio garantito grazie all’intervento di proprie équipe socio-sanitarie, formate da figure professionali tutte specializzate in cure palliative, affiancate da volontari selezionati. Un percorso di quasi quarant’anni accanto a chi soffre e che ha raggiunto oltre 39.000 persone: anziani, adulti e dal 2015 anche bambini. Per loro nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia per l’accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle famiglie. L’attività di formazione per operatori e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza accompagnano da sempre quella assistenziale.

