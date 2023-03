Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Bandi 2023: 510.000 euro per il territorio

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 17 marzo 2023. Nella seduta del 16 marzo, il CdA della Fondazione ha deliberato quattro nuovi bandi a sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore che operano sul territorio, grazie alle risorse territoriali messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo.

Bando 2023/1 ASSISTENZA SOCIALE – ORATORI E CENTRI ESTIVI ( 80.000 euro)

Bando 2023/2 ASSISTENZA SOCIALE – FRAGILITÀ E MARGINALITÀ (170.000 euro)

Bando 2023/3 ARTE E CULTURA (200.000 euro)

Bando 2023/4 AMBIENTE (60.000 euro)

Quattro bandi che hanno il sapore di un ritorno alla normalità, una nuova normalità che non dimentica che la pandemia non è finita, che la povertà assoluta sta aumentando con un ritmo che non si era mai visto, che la guerra in Ucraina sta avendo conseguenze economiche e sociali anche su territori non di guerra. Una normalità che è consapevole di questi mali e che opera e si impegna a contenerne l’impatto sulla comunità in generale e sui meno fortunati in particolare.

Mai la Fondazione aveva impegnato risorse così cospicue: lo ha fatto consapevole che questo è davvero il momento per ripartire, per ritrovare energie e obiettivi che sembravano sopiti in attesa di tempi migliori; ma i tempi migliori vanno costruiti e non attesi, quindi l’invito è a innovare facendo cose nuove o facendo in modo nuovo cose vecchie.

I quattro bandi toccano i temi che stanno più a cuore alla Fondazione e si pongono come integrazione a ciò che enti pubblici e privati fanno in ambito sociale, culturale e ambientale.

Importante novità di quest’anno è quella per la quale il contributo massimo che la Fondazione assegna ai progetti selezionati sale dal 50% al 60% per venire incontro alla necessità di maggior sussidio scaturita dalle emergenze degli ultimi anni. Si darà poi preferenza alle progettazioni in rete ma, nei limiti del possibile, si terranno in debita considerazione anche i progetti presentati da singole realtà.

Le linee guida dei bandi presentati orientano a progettualità che contribuiscano a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 fissati dall’ONU, impegno globale cui la nostra Fondazione aderisce. In particolare, potremmo indicare gli obiettivi 1) Povertà zero, 3) Salute e benessere, 4) Istruzione di qualità, 5) Uguaglianza di genere, 6) Acqua pulita e Igiene, 7) Energia pulita e accessibile, 10) Ridurre le disuguaglianze, 12) Consumo e produzione responsabili, 13) Agire per il clima, 14) La vita sott’acqua, 15) La vita sulla terra.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dal regolamento dei bandi e utilizzando gli appositi formulari, entro il 22 maggio p.v. esclusivamente a mezzo e-mail a uno dei seguenti indirizzi: