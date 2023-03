CECCHETTI (LEGA): “SABATO E DOMENICA LA LEGA ANCORA NELLE PIAZZE LOMBARDE CON 300 GAZEBO”

PER DIRE STOP AL DIVIETO DI AUTO BENZINA E DIESEL DAL 2035 E PER IL TESSERAMENTO 2023”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2023 – “Anche in questo fine settimana la Lega torna nuovamente nelle piazze lombarde con circa 300 tra banchetti e gazebo, per consentire ai cittadini di firmare la petizione contro il divieto delle auto a benzina e diesel dal 2035 e per continuare la campagna di tesseramento 2023. I cittadini potranno sottoscrivere al banchetto la loro tessera per il 2023, ma potranno farlo anche online all’indirizzo https://tesseramento.legaonline.it e la riceveranno poi a casa. Ci prepariamo ad un’altra grande mobilitazione sul territorio lombardo.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.