CEM CONFERENCE. Rigenerare i rifiuti per vivere meglio | 30 marzo 2023

Giovedì 30 marzo, ore 9 | Auditorium di Bussero (MI) (Via Carabinieri caduti)

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 17 marzo 2023 – Nella data ufficiale dei sui primi 50 anni, CEM Ambiente, nata il 30 marzo 1973, celebra la ricorrenza con un convegno di approfondimento dei temi che vedono l’utility di Cavenago protagonista da mezzo secolo nello scenario della sostenibilità del territorio. L’appuntamento per tutti è per giovedì 30 marzo, ore 9, all’Auditorium di Bussero (via carabinieri Caduti) con la CEM Conference Rigenerare i rifiuti per vivere meglio. L’evento è il primo di più iniziative di un ricco programma di celebrazioni lungo tutto il 2023.

CEM Conference 1

Rigenerare i rifiuti per vivere meglio.

Il tema centrale del convegno è quello dei rifiuti, core bussiness di CEM. L’obiettivo è fare un focus sull’importanza, oggi più che mai necessaria, di rigenerarli nel modo corretto. Viviamo in tempi nei quali tutti parlano di economia circolare ma in realtà il riutilizzo dei materiali è in calo. CEM vuole dimostrare, dati alla mano, che è possibile ridurre gli sprechi e innescare percorsi sempre più virtuosi, innovativi e non così scontati, di economia circolare.

GLI OSPITI

A raccontare questa transizione ecologica ed economica necessaria, ci saranno ospiti di grande rilievo che porteranno la loro esperienza di Sostenibilità ogni giorno.

IL PROGRAMMA

Si comincia alle ore 9,30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Bussero Massimo Vadori e del Presidente di CEM

Ambiente Alberto Fulgione e con l’inquadramento storico di CEM da parte del Direttore generale Massimo Pelti.

La parola passa a Francesco Bertolini, Università Bocconi, per la presentazione della Ricerca sull’economia

circolare e il territorio

Seguono gli interventi di Massimo Centemero, di CIC sul tema della Forsu; Susanna Corsico di Corepla sul tema della plastica; Ezio Esposito Presidente AssoREM per le terre di spazzamento. Focus sulla Sostenibilità nella rigenerazione dei rifiuti con Barbara Megetto, Presidente di Legambiente Lombardia.

Si chiude con La Lectio Magistralis del Prof. Vito Mancuso.

Il Presidente di CEM Alberto Fulgione consegnerà, poi, gli attestati a persone e organizzazioni che hanno lasciato un segno nella storia di CEM.

La CEM Conference ha il patrocinio di Cispel – Confservizi Lombardia