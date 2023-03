Cesano. Il Circolo Donne Sibilla Aleramo presenta “Ridevamo come matte”, un omaggio ad Alda Merini

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 marzo 2023 – Lunedì 20 marzo alle ore 21 nelle Sala delle Carrozze di Villa Marazzi, il Circolo Donne Sibilla Aleramo presenta l’evento “Ridevamo come matte”, un omaggio ad Alda Merini.

La poesia diventa la sua salvezza. L’arte riesce a far sopravvivere la fierezza del suo essere autenticamente unica e le consente non solo di salvaguardare la propria umanità, ma soprattutto di non consentire al dolore di smarrire quell’universo di amore e di sensibilità che dimora dentro di lei.

Una donna così importante da avere avuto il conferimento della “cittadinanza onoraria” anche da parte del comune di Cesano Boscone.

Idealmente questo evento prosegue l’iniziativa proposta sabato 11 marzo con “Storie di donne coraggiose” 7 donne del ‘900″

Redazione